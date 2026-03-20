Zakaj se ni dobro vračati k bivši?

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Če sta se že prej nenehno prepirala in sta ravno zato, ker sta si bila nenehno v laseh, končala zvezo, potem obstaja velika verjetnost, da bo vajina zveza tudi v drugem poskusu precej burna.

Razlogi, da začnemo razmišljati o tem, da bi znova oživeli propadlo ljubezensko razmerje, so različni. Ženske morda o tem razmišljajo takrat, ko v roke vzamejo stare fotografije in začutijo nostalgijo ali ko so osamljene. Moški se morda želijo k svoji bivši vrniti takrat, ko ugotovijo, da biti samski sploh ni tako zabavno, kot so mislili takrat, ko so bili še v zvezi, ali ko vidijo, da vsa druga dekleta, s katerimi so se zapletli po bivši, tej ne sežejo niti do kolen. Vendar strokovnjaki pravijo, da je vračanje k bivši ljubezni v veliko primerih slaba zamisel. Raziskave namreč kažejo, da se v kar 99 odstotkih primerov vračanje k bivšemu/-i izkaže za neuspešen poskus. Tukaj je nekaj razlogov, zakaj ni pametno oživljati že zdavnaj propadlega razmerja ...

Kar vas je motilo prej, vas bo verjetno tudi zdaj

Verjetno sta svoje ljubezensko razmerje končala zaradi nekega tehtnega razloga. Morda vas je varala, vi pa ji tega nikakor niste mogli oprostiti, in ker ste vedeli, da ji nikoli več ne boste mogli zaupati, ste zvezo raje končali. Morda je na prvo mesto postavljala kariero in je hotela z ustvarjanjem družine čakati še dolga leta, vam pa se to ni zdelo sprejemljivo. Morda je bila pretirano ljubosumna ter posesivna in vas je s tem dušila ali je vaša draga od vas zahtevala prav vso vašo pozornost in sta se vedno, ko ste si privoščili druženje s prijatelji, skregala, kar vam je sčasoma presedlo ... Skratka, ker se ljudje težko korenito spremenimo in ker je stara navada železna srajca, obstaja velika verjetnost, da je vaša bivša ljubezen še vedno takšna, kot je bila, in posledično so tudi možnosti, da vas bo v zvezi spet motilo vse tisto, kar vas je motilo že prej, precej velike. Tako boste čez čas, ko vam bodo njene napake, za katere ste bili že prvič prepričani, da jih preprosto ne morete sprejeti, spet postale preveč naporne, ponovno končali zvezo.

Težko je obuditi začetno zaljubljenost in strast

Če se boste k bivšemu dekletu vrnili, ker verjamete, da vama bo po nekaj tednih, mesecih ali celo letih premora uspelo spet obuditi tisto začetno zaljubljenost in strast, boste morda precej razočarani. Vračate se namreč k osebi, ki jo v resnici dobro poznate, in je bila takrat, ko ste bili še v zvezi z njo, težava prav v tem, da je ugasnila tista iskrica med vama. Koliko je torej realnih možnosti, da vas bo zdaj spet zgrabila goreča strast in da se boste ponovno do ušes zaljubili vanjo? Če pa mislite, da za to, da boste srečni, potrebujete prav to – torej nenehno zaljubljenost in strast, ki ne bo nikoli usahnila, potem vrnitev k bivši ljubezni morda vendarle ni prava izbira.

Če sprejmete manj, kot mislite, da si zaslužite, boste nesrečni

Sta se razšla, ker ni hotela otrok, vi pa si niste predstavljali, da nikoli ne bi bili oče? Ste jo zapustili, ker sta se znašla na točki, ko se je bilo treba odločiti, kje bosta živela, pri čemer je ona vztrajala, da bosta živela v njenem domačem kraju, in to celo pri njenih starših? Zdaj pa, ko je minilo nekaj časa in ker jo še vedno pogrešate ter imate radi, resno razmišljate, da bi privolili celo v to, da nikoli ne bosta imela otrok ali da bosta pač živela skupaj s taščo in tastom, čeprav vas to še vedno moti in boli. Verjemite, da si boste s tem naredili le medvedjo uslugo. Morda boste na začetku zadovoljni, ker jo boste imeli spet ob sebi, in vas dejstvo, da se boste zaradi nje odpovedali marsičemu v življenju, ne bo tako zelo motilo, a čez čas boste vedno bolj nesrečni, ker se preprosto ne boste mogli sprijazniti z dejstvom, da boste v tej zvezi dobili manj, kot mislite, da si zaslužite. Zakaj bi torej sploh poskušali oživeti nekaj, kar je že od vsega začetka obsojeno na propad?

Če sta se nenehno prepirala že takrat, se bosta verjetno tudi zdaj