Zakaj moški svoj uspeh tako pogosto merijo z denarjem?

Predstava, da mora biti moški uspešen, finančno neodvisen in sposoben poskrbeti zase ter za druge, ima dolgo zgodovino. V sodobni družbi je ta pritisk dobil novo obliko: uspeh je mogoče pokazati, primerjati in meriti skoraj v realnem času.
The Guardian je pri analizi spletne kulture mladih moških ugotovil, da so denar, uspeh in statusni simboli pomemben del vsebin, ki jih objavljajo vplivneži, usmerjeni v moško občinstvo. V njih se bogastvo pogosto predstavlja kot dokaz osebne vrednosti.
Denar je preprost način merjenja uspeha
Kariera, odnosi in osebno zadovoljstvo so precej težje merljivi. Plača pa ima konkretno številko. Prav zato lahko hitro postane nekakšen rezultat v tekmovanju z drugimi. Tudi mediji, namenjeni moškim, so pri poročanju o denarju tradicionalno uporabljali jezik tekmovanja, tveganja, moči in statusa. Analiza, ki jo je povzel The Guardian, je pokazala, da so članki o financah v moških revijah pogosto povezovali finančni uspeh z moškostjo.
Avto ali ura lahko postaneta dokaz uspeha
Ko denar postane statusni simbol, ni več pomembno samo, koliko ga imaš. Pomembno je tudi, ali ga lahko drugi vidijo. Draga ura, avtomobil ali oblačila zato lahko delujejo kot družbeni signal. GQ je pri analizi sodobnih statusnih simbolov pokazal, da se način izražanja statusa sicer spreminja, vendar potreba po razlikovanju od drugih ostaja. Družbena omrežja so ta proces še pospešila. Uspeh ni več nekaj, kar drugi opazijo naključno – mogoče ga je načrtno prikazati.
Toda denar ni nujno tisto, kar moški zares želijo
Zanimivo je, da moški sami pogosto opredeljujejo uspeh precej širše. Starejša raziskava, ki jo je objavil Men's Health, je pokazala, da so moški med pomembnejše znake uspeha uvrščali družino, srečen zakon in dobro ravnotežje med delom in zasebnim življenjem, pred velikim zaslužkom. Težava zato ni v denarju samem. Finančna varnost je pomembna. Problem nastane, ko postane edino merilo lastne vrednosti.
Če je uspeh vedno izražen v evrih, se lahko lestvica nenehno premika: ko dosežeš eno številko, je naslednja vedno višja. Morda je zato bolj pomembno vprašanje od Koliko zaslužim? vprašanje Kaj mi moj denar dejansko omogoča?
Viri: The Guardian, GQ, Men's Health
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