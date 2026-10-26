Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?

Sofia Vergara in Dan Reynolds skupaj na večerji na Beverly Hillsu
Sofia Vergara, ki jo gledalci poznajo predvsem iz priljubljene humoristične serije Sodobna družina, in Dan Reynolds, pevec skupine Imagine Dragons, sta bila opažena v restavraciji na Beverly Hillsu v Los Angelesu.
Kot poroča TMZ, so fotografije z večerje pokazale, da sta si zvezdnika med druženjem segla v roke čez mizo. Vergara naj bi se ob tem široko nasmehnila, posnetki pa so spodbudili ugibanja o morebitni novi ljubezenski zgodbi.
Toda večerja ni bila namenjena zgolj njima. V njuni družbi sta bila tudi podjetnica Anastasia Soare, ustanoviteljica kozmetične znamke Anastasia Beverly Hills, in še en moški. Po poročanju omenjenega medija sta Vergara in Reynolds restavracijo pozneje zapustila skozi zadnji izhod.
Dan Reynolds se je pred kratkim razšel z Minko Kelly
Pozornost javnosti je še toliko večja, ker je v začetku oktobra odjeknila novica o koncu Reynoldsove zveze z igralko Minko Kelly. Par naj bi bil skupaj približno dve leti, razhod pa naj bi se zgodil pred kratkim.
Po poročanju revije People sta se Reynolds in Kellyjeva spoznala leta 2022 prek skupnega prijatelja. Svoje zasebno življenje sta večinoma držala stran od oči javnosti, čeprav sta občasno delila utrinke skupnih trenutkov. Njuna zadnja skupna javna pojavitev na rdeči preprogi je bila maja 2024 na prireditvi muzeja sodobne umetnosti v Los Angelesu.
Je Sofia Vergara našla novo ljubezen?
Vergara je bila pred tem poročena z igralcem Joejem Manganiellom. Poleti 2023 sta sporočila, da se razhajata, njuna ločitev pa je bila dokončno urejena leta 2024.
Zato so nove fotografije pritegnile toliko več pozornosti. Vergara in Reynolds prihajata iz različnih delov zabavne industrije, vendar sta oba vajena zanimanja javnosti. Ona je zaslovela s televizijskimi vlogami in pozneje postala tudi prepoznaven obraz zabavnih oddaj, on pa je kot vodilni pevec skupine Imagine Dragons nastopal na največjih svetovnih odrih.
Viri: TMZ, People, Page Six, E! News
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