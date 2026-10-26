Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?

Sofia Vergara, ki jo gledalci poznajo predvsem iz priljubljene humoristične serije Sodobna družina, in Dan Reynolds, pevec skupine Imagine Dragons, sta bila opažena v restavraciji na Beverly Hillsu v Los Angelesu.

Kot poroča TMZ, so fotografije z večerje pokazale, da sta si zvezdnika med druženjem segla v roke čez mizo. Vergara naj bi se ob tem široko nasmehnila, posnetki pa so spodbudili ugibanja o morebitni novi ljubezenski zgodbi.

Toda večerja ni bila namenjena zgolj njima. V njuni družbi sta bila tudi podjetnica Anastasia Soare, ustanoviteljica kozmetične znamke Anastasia Beverly Hills, in še en moški. Po poročanju omenjenega medija sta Vergara in Reynolds restavracijo pozneje zapustila skozi zadnji izhod.