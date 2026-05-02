Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Ray J
Zabava

'Spal sem z 12.500 ženskami': neverjetna izjava zvezdnika, ki je razburila splet

B.R.
02. 05. 2026 02.48
0

Ameriški glasbenik je v nedavnem pogovoru znova pritegnil veliko pozornosti. V intervjuju je razkril osupljive številke o svojem zasebnem življenju, ki so sprožile dvome, razprave in val odzivov na družbenih omrežjih.

Neverjetne številke, ki so presenetile javnost

Glasbenik Ray J je v pogovoru s športnikom Camom Newtonom ocenil, da je imel v življenju približno 12.500 spolnih partneric. Kot navaja ameriški medij People, naj bi do teh številk prišel tudi zaradi intenzivnega življenjskega sloga na turnejah, kjer naj bi imel odnose tudi z več ženskami na dan.

Newton je sicer med pogovorom izpostavil matematično nelogičnost teh trditev, saj bi takšno število pomenilo izjemno visoko povprečje skozi več desetletij. Razprava je zato hitro postala ena izmed najbolj komentiranih vsebin na spletu.

Ray J je v nedavnem pogovoru znova pritegnil veliko pozornosti. FOTO: Profimedia

"Booby trap" zabava za 10.000 partneric

Ena izmed bolj nenavadnih zgodb iz intervjuja je povezana s praznovanjem osebnega mejnika. Ko naj bi presegel 10.000 partneric, je Ray J organiziral posebno zabavo, ki jo je poimenoval "booby trap".

Po njegovih besedah se je dogodka udeležilo več sto žensk iz njegove preteklosti. Kot poroča Entertainment Weekly, je glasbenik poudaril, da naj bi šlo za popolnoma različne osebe, kar je dodatno podžgalo dvome o verodostojnosti njegovih trditev.

Burno zasebno življenje in znane zveze

Zvezdnik je že dolgo znan po svojem razgibanem ljubezenskem življenju. V preteklosti je bil v razmerju s Kim Kardashian, s katero je postal globalno prepoznaven tudi zaradi razvpitega intimnega posnetka. Povezovali so ga celo z legendarno pevko Whitney Houston.

Kljub vsemu pa je glasbenik poudaril, da svojih številk ne namerava bistveno povečevati. Dejal je, da bi lahko imel še približno tisoč partneric, nato pa se želi ustaviti.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Ray J slavne osebnosti ljubezensko življenje kontroverzne izjave estrada intimen posnetek slavne osebe zasebno življenje glasba odnosi zvezdniki intervju
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1683