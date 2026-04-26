Billy Crudup
Zabava

Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood

B.R.
26. 04. 2026 02.59
Ljubezenske zgodbe v Hollywoodu pogosto presegajo meje fikcije, a nekatere ostanejo zapisane kot primeri, ki so pretresli javnost.

Ena takšnih je zgodba igralca Billyja Crudupa, ki je leta 2003 zapustil svojo nosečo partnerico Mary-Louise Parker zaradi igralske kolegice Claire Danes. Ta dogodek je sprožil velik škandal, ki je vplival na življenja vseh vpletenih in za vedno spremenil njihove osebne poti.

Billy Crudup in Mary-Louise Parke
Billy Crudup in Mary-Louise Parke FOTO: Profimedia

Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood

Igralec je bil v dolgoletni zvezi z igralko Mary-Louise Parker, ki je bila v času razhoda v sedmem mesecu nosečnosti. Po poročanju People je igralec med snemanjem filma vzpostavil bližnji odnos s Claire Danes, kar je privedlo do razpada zveze.

Trenutek razkritja je bil še posebej boleč, saj je javnost izvedela za afero skoraj istočasno z rojstvom otroka. Mary-Louise Parker je namreč rodila sina Williama Atticusa Parkerja.

Posledice afere in javni pritisk

Po razkritju ljubezenskega trikotnika je sledil močan pritisk javnosti. Kot piše Vanity Fair, je Claire Danes kasneje priznala, da ni povsem razumela posledic svoje odločitve, saj je bila takrat še zelo mlada in zaljubljena.

Tudi zvezdnik se je soočil z velikim medijskim pritiskom in kritikami, saj je zapustil partnerico v občutljivem življenjskem obdobju.

Kako so se njihova življenja nadaljevala

Kljub burnemu obdobju so vsi vpleteni nadaljevali svoja življenja. Billy Crudup je kasneje nadaljeval kariero v filmu in gledališču ter se kasneje poročil z igralko Naomi Watts. Claire Danes se je poročila z igralcem Hughom Dancyjem in si ustvarila družino, medtem ko je Mary-Louise Parker ostala osredotočena na materinstvo in kariero.

Kot navaja People, je tudi sin William Atticus Parker kasneje celo stopil v svet filma in si ustvaril lastno ustvarjalno pot.

Varal jo je kot za stavo, a sta skupaj že 36 let
Ali gledanje pornografije koristi ali škoduje vašemu odnosu?
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

