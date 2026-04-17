Brady Ebert
Zvezdnik obtožen poskusa umora

B.R.
17. 04. 2026 02.24
0

Glasbena scena je pretresena zaradi resnih obtožb proti nekdanjemu članu znane hardcore skupine Turnstile, Bradyju Ebertu. Po poročanju več ameriških medijev je bil obtožen poskusa umora po incidentu, v katerem je bil hudo poškodovan oče frontmana skupine Brendana Yatesa. Primer je sprožil močne odzive v glasbeni skupnosti in širši javnosti.

Kaj se je zgodilo po navedbah preiskave

Po informacijah, ki jih navajajo ameriški mediji, je prišlo do resnega incidenta, v katerega je bil vpleten nekdanji kitarist skupine Turnstile, Brady Ebert. Dogodek naj bi se zgodil v kontekstu osebnega spora, v katerega je bila posredno vpletena družina frontmana skupine Brendana Yatesa.

V nekem trenutku je prišlo do eskalacije konflikta, ki se je končala z nasilnim dogodkom. Po poročilih naj bi bil oče Brendana Yatesa hudo poškodovan po tem, ko naj bi ga zadelo vozilo. Policija dogodek obravnava kot potencialno namerno dejanje, zato je bil Ebert kasneje obtožen poskusa umora.

Strokovnjaki za kazensko pravo, kot jih povzema Legal News Analysis, opozarjajo, da se pri takšnih primerih pogosto najprej obravnavajo najhujše obtožbe, ki se lahko kasneje spremenijo glede na dokaze.

Odziv glasbene skupnosti

Glasbena scena, predvsem hardcore in alternativna skupnost, je po poročanju več glasbenih medijev, med njimi tudi Rolling Stone in Billboard, ostala šokirana. Turnstile je v zadnjih letih postal ena najbolj prepoznavnih skupin v žanru, zato so novice o nekdanjem članu sprožile številne odzive oboževalcev.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

