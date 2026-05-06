Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Zlatan Ibrahimović
Zabava

Zlatan Ibrahimović brez las – tega ni pričakoval nihče

B.R.
06. 05. 2026 11.46
0

Švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović, znan po svoji prepoznavni podobi in dolgoletni pričeski, je tokrat presenetil javnost.

Drastična sprememba podobe nogometne legende

Švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović, znan po svoji prepoznavni podobi in dolgoletni pričeski, je tokrat presenetil javnost. Na fotografijah, ki jih je objavil na družbenih omrežjih, ga je legendarni ameriški športnik Tom Brady, kot poroča ESPN, obril na golo. Ibrahimović je ob tem zapisal: "Stava je stava.", kar je sprožilo številne odzive po svetu.

Po poročanju športnega portala Goal.com je šlo za prijateljsko stavo med športnima legendama, ki sta jo oba izpolnila brez oklevanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odzivi javnosti in družbenih omrežij

Sprememba videza je sprožila val presenečenja med navijači. Kot navaja The Sun, so družbena omrežja preplavili komentarji, saj je bila Zlatanova dolga pričeska dolgo njegov zaščitni znak. Mnogi so zapisali, da ga je zdaj skoraj težko prepoznati, drugi pa so spremembo označili kot zabavno in pogumno odločitev.

Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Preberi še
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet

Zlatan Ibrahimović velja za enega najbolj prepoznavnih nogometašev svoje generacije, znan po svoji samozavesti, izjemni tehniki in karizmatični osebnosti. V svoji karieri je igral za številne evropske velikane, med njimi Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Manchester United in AC Milan, kjer je pustil močan pečat kot strelec in vodja ekipe.

Zlatan Ibrahimović
Zlatan Ibrahimović FOTO: AP

Športnik je osvojil več kot trideset klubskih trofej in dosegel več kot petsto golov v profesionalni karieri, kar ga uvršča med najbolj učinkovite napadalce zadnjih desetletij.

Zasebno življenje nogometaša je prav tako pogosto v središču zanimanja. Z dolgoletno partnerico Heleno Seger ima dva sinova, Maximiliana in Vincenta, ki sta se prav tako podala v nogometne vode. Po poročanju švedskih medijev je par znan po tem, da ohranja močno družinsko povezanost, kljub temu da nikoli ni formaliziral zveze s poroko.

Ibrahimović je pogosto poudarjal življenjsko filozofijo, ki temelji na disciplini, samozavesti in vztrajnosti. Kot je večkrat izpostavil v intervjujih za ESPN, verjame, da uspeh ne pride sam od sebe, temveč je rezultat trdega dela in nepopustljive mentalitete. Njegova življenjska drža se odraža tudi zunaj igrišča, kjer ostaja zvest svoji prepoznavni individualnosti in neposrednemu načinu izražanja.

Kdo je lepotica, ki jo ljubi Zlatan Ibrahimović?
Preberi še
Kdo je lepotica, ki jo ljubi Zlatan Ibrahimović?
Brutalna dieta, zaradi katere ima Ibrahimović telo boga
Preberi še
Brutalna dieta, zaradi katere ima Ibrahimović telo boga
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Zlatan Ibrahimović Tom Brady nogomet zvezdniki sprememba videza športna stava pričeska
Zabava

Ob Dragićevem 40. rojstnem dnevu razkrila čustveno sporočilo

Film/tv

Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov

Zadovoljna.si Toliko Zlatanu Ibrahimoviću pomenijo intimni odnosi
24ur.com Ibrahimović izbral tri največje nogometaše vseh časov
Moskisvet.com Ko zajoče tudi Zlatan Ibrahimović
Moskisvet.com Ko so ga preklinjali s tribun, si je mislil: "Super, kot bi bil doma"
Moskisvet.com Najlepši goli Zlatana Ibrahimovića
Bibaleze.si Tako sta videti sinova Zlatana Ibrahimovića
24ur.com Zimzeleni Ibrahimović pri 41 letih znova v švedski izbrani vrsti
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1683