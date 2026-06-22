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Sophia Weber
Zabava

Vsi gledajo njo, ne tekme: dekle nogometaša navdušuje nogometni svet

B.R.
22. 06. 2026 11.47
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Medtem ko nemška nogometna reprezentanca nastopa na največjih mednarodnih tekmovanjih, se del pozornosti javnosti vedno pogosteje seli tudi zunaj igrišča. V ospredju zanimanja je soproga nemškega nogometaša Kaija Havertza.

Ljubezenska zgodba, ki se je začela pred svetovno slavo

Kai Havertz in Sophia Weber sta par od leta 2018, še preden je nogometaš postal ena ključnih figur nemške reprezentance in evropskega klubskega nogometa.

Kot poročajo nemški mediji, se je njuna zveza razvijala postopoma, stran od medijskega cirkusa, ki običajno spremlja profesionalne športnike. Leta 2023 sta se zaročila, leto kasneje pa svojo zvezo uradno okronala s poroko.

Kai Havertz in Sophia Weber sta par od leta 2018
Kai Havertz in Sophia Weber sta par od leta 2018 FOTO: Profimedia

Novo poglavje: London, premier liga in družinsko življenje

Po selitvi v London, kjer Kai Havertz igra v premier ligi, sta zakonca začela novo življenjsko obdobje.

Lani sta postala starša sina, kljub slavi in stalni medijski pozornosti pa par ostaja znan po tem, da svoje zasebno življenje ohranja razmeroma stran od javnosti.

Sophia Weber – več kot le nogometna žena

Čeprav jo javnost pogosto označuje kot "WAGsico", Sophia Weber gradi tudi svojo samostojno identiteto.

Na družbenih omrežjih jo spremlja več sto tisoč ljudi, kjer deli modne kombinacije, potovanja in utrinke iz vsakdanjega življenja, vendar vedno z določeno mero zadržanosti.

Kot poročajo športni portali, vključno z Goal in Sportskeeda, je Sophia znana po tem, da zelo selektivno deli informacije o svojem zasebnem življenju, kar jo ločuje od številnih vplivnic v nogometnem svetu.

Podpora s tribun in življenje v senci reflektorjev

Sophia je pogosto prisotna na stadionih, kjer podpira svojega moža med pomembnimi tekmami. Njuna zveza pa je v športnih medijih pogosto opisana kot ena stabilnejših v svetu profesionalnega nogometa.

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