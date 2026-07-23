Vroča slovenska balerina buri domišljijo

Ob fotografiji je zapisala: " Naj te to spomni, da se odpraviš na potovanje, opazuješ sončni zahod in uživaš v malih stvareh. "

Slovenska balerina in televizijska osebnost Ana Klašnja tudi letos uživa v poletnih dneh. Na družbenih omrežjih je objavila zapeljivo fotografijo z dopusta ob morju, na kateri v kopalkah sproščeno pozira ob morju.

Objava je hitro požela številne všečke in pozitivne komentarje. Mnogi so pohvalili njeno eleganco, naravno lepoto in sproščen poletni slog, drugi pa so izpostavili, da njeno sporočilo odlično povzema bistvo poletja – odklop od vsakdanjih obveznosti in uživanje v trenutkih.

Ana Klašnja sicer velja za eno najuspešnejših slovenskih balerin. Že vrsto let je priznana solistka Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, kjer je nastopila v številnih odmevnih predstavah, med drugim v baletih Labodje jezero, Hrestač, Giselle, Don Kihot, Pepelka in Romeo in Julija. S svojim talentom, disciplino in odrsko prezenco si je ustvarila ugled ene najvidnejših slovenskih baletnih umetnic.

Širša javnost jo pozna tudi kot dolgoletno žirantko priljubljene oddaje Slovenija ima talent, kjer je s svojim strokovnim znanjem in neposrednimi, a vedno dobronamernimi komentarji več sezon ocenjevala nastope tekmovalcev. Prav zaradi iskrenosti in prefinjenega občutka za umetnost je postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih osebnosti pri nas.

Pogosto zanimanje javnosti vzbuja tudi njeno zasebno življenje. Ana je mama sina Jaše, na družbenih omrežjih pa z oboževalci občasno deli utrinke iz vsakdana, potovanj in prostega časa.