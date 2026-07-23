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Ana Klašnja
Zabava

Vroča slovenska balerina buri domišljijo

B.R.
23. 07. 2026 10.02
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Poletje je čas oddiha, sonca in nepozabnih razgledov, tega pa se očitno dobro zaveda tudi slovenska plesalka. Priznana balerina je z najnovejšo objavo z dopusta navdušila svoje sledilce, ki niso ostali ravnodušni nad njenim poletnim videzom in sproščeno energijo, ujeto ob morski kulisi.

Slovenska balerina in televizijska osebnost Ana Klašnja tudi letos uživa v poletnih dneh. Na družbenih omrežjih je objavila zapeljivo fotografijo z dopusta ob morju, na kateri v kopalkah sproščeno pozira ob morju.

Ob fotografiji je zapisala: "Naj te to spomni, da se odpraviš na potovanje, opazuješ sončni zahod in uživaš v malih stvareh."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Objava je hitro požela številne všečke in pozitivne komentarje. Mnogi so pohvalili njeno eleganco, naravno lepoto in sproščen poletni slog, drugi pa so izpostavili, da njeno sporočilo odlično povzema bistvo poletja – odklop od vsakdanjih obveznosti in uživanje v trenutkih.

Ana Klašnja v Slovenija ima talent.
Ana Klašnja v Slovenija ima talent. FOTO: Damjan Žibert

Ana Klašnja sicer velja za eno najuspešnejših slovenskih balerin. Že vrsto let je priznana solistka Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, kjer je nastopila v številnih odmevnih predstavah, med drugim v baletih Labodje jezero, Hrestač, Giselle, Don Kihot, Pepelka in Romeo in Julija. S svojim talentom, disciplino in odrsko prezenco si je ustvarila ugled ene najvidnejših slovenskih baletnih umetnic.

Širša javnost jo pozna tudi kot dolgoletno žirantko priljubljene oddaje Slovenija ima talent, kjer je s svojim strokovnim znanjem in neposrednimi, a vedno dobronamernimi komentarji več sezon ocenjevala nastope tekmovalcev. Prav zaradi iskrenosti in prefinjenega občutka za umetnost je postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih osebnosti pri nas.

Pogosto zanimanje javnosti vzbuja tudi njeno zasebno življenje. Ana je mama sina Jaše, na družbenih omrežjih pa z oboževalci občasno deli utrinke iz vsakdana, potovanj in prostega časa.

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UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Ana Klašnja poletje dopust Slovenija ima talent estrada balerina
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KOMENTARJI (3)

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Verus 23. 07. 2026 14.00
0 0
Šolski primer osamljene dame, ki je življenje posvetila nečimrnosti. Starost bo verjetno v znamenju osamljenosti in številnih vprašanj. Škoda, da se mlada dekleta ne zavedajo posledic napačnih odločitev.
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Roadkill 23. 07. 2026 13.07
0 0
Hoče povedat da jo najdemo za skalo
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InaB 23. 07. 2026 12.52
1 0
Kaj pa je tako vročega na njej ?
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