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Tamara Kalinić
Zabava

Tako razkošna je bila poroka slavne vplivnice: gostje so prihajali z ladjami, slavje trajalo ves konec tedna

B.R.
06. 07. 2026 13.42
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Srbska vplivnica, ena najbolj prepoznavnih modnih ustvarjalk vsebin na Balkanu, in njen dolgoletni partner sta svojo zvezo kronala z razkošno poroko ob Gardskem jezeru v Italiji.

Zgodba srbske vplivnice Tamare Kalinić in Filippa Testa se je začela precej nepričakovano. Spoznala sta se na rojstnodnevni zabavi sredi tedna mode, že naslednji dan pa sta sedela drug ob drugem na modni reviji.

Tamara je v pogovoru za Vanity Fair Italia razkrila, da jo je Filippo že ob enem prvih srečanj v šali vprašal, ali bi se z njim poročila, če ugane parfum, ki ga nosi.

"Odgovorila sem 'da', še preden sem dobro premislila. Pri najpomembnejših odločitvah v življenju je bilo vedno tako," je povedala.

Tamara Kalinić z izbrancem na rdeči preprogi
Tamara Kalinić z izbrancem na rdeči preprogi FOTO: Profimedia

Gostje so prispeli z ladjami

Za prizorišče poroke sta izbrala zgodovinsko Villo Pizzo ob jezeru Como, eno najbolj prestižnih vil v Italiji.

Namesto klasičnih cvetličnih aranžmajev so mize krasile bogate kompozicije sezonskega sadja – fig, češenj, granatnih jabolk in grozdja – osvetljene s stotinami sveč. Obred je potekal na terasi s pogledom na jezero, spremljal pa ga je kar 16-članski orkester, ki je v živo izvajal glasbo.

Tudi poročna prstana skrivata posebno zgodbo

Veliko pozornosti sta mladoporočenca namenila tudi podrobnostim. Kot razkriva Vanity Fair Italia, sta v notranjost poročnih prstanov vgravirala svoja podpisa, Filippov prstan pa nosi Tamarin podpis, zapisan v srbščini s cirilico.

Poseben pomen je imel tudi nevestin šopek. Med belimi potonikami je bil skrit en sam vijoličen vetrnik, s katerim se je Tamara poklonila svoji pokojni babici.

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Zabava do jutranjih ur

Po slavnostni večerji se je praznovanje nadaljevalo pozno v noč. Za glasbo je najprej poskrbela skupina v živo, nato pa še DJ, gostje pa so lahko uživali tudi v posebni sladki sobi z različnimi sladicami.

Eden najbolj nepričakovanih trenutkov večera je prišel povsem na koncu. Prijatelj, ki je le nekaj ur prej vodil poročni obred, je stopil za DJ-mešalno mizo in poskrbel za zaključek večera na plesišču.

Čeprav Tamara velja za eno največjih modnih vplivnic, je poudarila, da poroke ni želela spremeniti v modni spektakel.

"To ni bil modni dogodek. To je bil trenutek, ko dve osebi postaneta družina. Želela sem, da bodo fotografije čez trideset let še vedno brezčasne."

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