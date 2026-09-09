Čez noč postala viralna: moški so ji ponujali denar in poroko

Vse se je začelo z nekaj sekundami na ESPN

Tekma ameriškega nogometa med ekipama Ole Miss in Louisville ni bila zanimiva le zaradi razburljivega razpleta. Med prenosom je kamera ESPN v tretji četrtini za nekaj sekund pokazala svetlolaso navijačico na tribunah. Ole Miss je takrat vodil s 24 proti 22, ko je kamera pokazala navijačico, njen videz pa je hitro pritegnil pozornost gledalcev. Tekma se je sicer končala z zmago Ole Miss s 41 proti 38, toda na družbenih omrežjih se je medtem začela povsem drugačna zgodba. New York Post je poročal, da je kratek televizijski posnetek hitro postal viralen, uporabniki pa so začeli iskati identiteto ženske, ki se je pojavila v kadru.

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Internet je hitro ugotovil, kdo je

Po tekmi so jo spletni uporabniki identificirali kot Saro Smith, nekdanjo študentko Ole Miss iz Knoxvilla v Tennesseeju. Njena nenadna spletna prepoznavnost je prinesla tudi precej več pozornosti na družbenih omrežjih. Po poročanju The Sun so ji začeli moški pošiljati zasebna sporočila in poskušati pritegniti njeno pozornost. Nekateri so bili precej neposredni, drugi pa so se odločili za nekoliko bolj izviren pristop. Smithova se je na nenaden naval sporočil odzvala s humorjem. V videoposnetku na TikToku je predstavila nekaj svojih najljubših sporočil, ki jih je prejela v približno 24 urah po viralnem trenutku.

Eden je poslal kar svoj življenjepis

Med sporočili je bilo tudi takšno, v katerem se je neznani moški predstavil skoraj kot kandidat na razgovoru za službo. Napisal je, da je veren, visok 183 centimetrov, težak približno 118 kilogramov, da je podjetnik in da na leto domov prinese okoli 500.000 ameriških dolarjev. Smithova je njegovemu predstavitvenemu nastopu odgovorila precej suho in duhovito: zahvalila se mu je za podatke oziroma predstavitev njegovih kvalifikacij. Ameriški medij The Spun je pri tem izpostavil, kako hitro je nekajsekundni televizijski nastop povzročil nenaden porast zanimanja zanjo.

icon-expand Moški so ji ponujali denar in poroko ... FOTO: Adobe Stock

Nekdo ji je želel kupiti torbico iz Pariza

Drugi snubci so ubrali bolj materialističen pristop. Eden jo je vprašal, katera je njena najljubša znamka torbic, saj ji je želel kupiti torbico v Parizu. Smithova je odgovorila z imenom Louis Vuitton. Drugi ji je ponudil nekaj precej bolj vsakdanjega – vprašal jo je, ali ji lahko iz trgovine Whole Foods prinese karkoli. Tudi to jo je zabavalo, saj je priznala, da takšnega sporočila še nikoli ni prejela, hkrati pa dodala, da ima rada Whole Foods. Med najbolj neposrednimi sporočili je bilo tudi kratko "Bankrupt me", eden od uporabnikov pa je šel še korak dlje in ji predlagal, da bi imela skupaj otroke.

Lahko te rešim

Posebej zanimivo je bilo še eno sporočilo. Moški ji je napisal, da jo lahko reši, ob tem pa jo je označil za lepo in jo pozval, naj ne bo žalostna. Smithova mu je odgovorila v svojem slogu. Namesto da bi se osredotočila na njegovo ponudbo, je pripomnila, da je pred njo glede na trenutno sezono ameriškega nogometa verjetno veliko večji problem, kot ga lahko reši neznanec iz zasebnih sporočil.

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