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Vesna Janković
Zabava

Vesna Janković pri 50 letih: marsikdo bi ji prisodil manj

B.R.
14. 10. 2026 11.22
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Vesna Janković je praznovala okrogli 50. rojstni dan in ob tej priložnosti z novo fotografijo pritegnila pozornost javnosti. Nekdanja manekenka, ki je slovensko modno in televizijsko sceno zaznamovala že v devetdesetih letih, je tudi danes videti elegantno in mladostno.

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Vesna Janković obeležila pomemben življenjski jubilej

Vesna Janković je dopolnila 50 let. Ob osebnem prazniku je na družbenem omrežju objavila fotografijo, ob kateri je zapisala, da praznuje abrahama. Njena objava je hitro pritegnila pozornost, številni pa so opazili predvsem njen mladosten videz.

Ob fotografiji je preprosto zapisala 50 let, pod objavo pa so se hitro zvrstile čestitke.

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Od manekenstva do televizijskih zaslonov

Vesna, rojena Dolenc, je širšo prepoznavnost v Sloveniji dosegla v devetdesetih letih, ko je delovala kot manekenka in fotomodel. Leta 1994 je osvojila naziv kraljice Slovenije, na izboru za miss Slovenije pa je postala tudi prva spremljevalka in miss fotogeničnosti.

Vesna Janković
Vesna Janković FOTO: Damjan Žibert

Pozneje se je preizkusila še pred televizijskimi kamerami. Na POP TV je vodila oddajo Športna scena, nato pa še modno oddajo Modno popotovanje. Njeno televizijsko delo ji je prineslo dodatno prepoznavnost tudi zunaj modnega sveta.

Poslovna pot in zasebno življenje

Vesna se ni ustavila pri manekenstvu in televiziji. Sčasoma se je posvetila tudi podjetništvu, med drugim področjem, povezanim z marketingom, nepremičninami in naložbami. V preteklih intervjujih je govorila o tem, da sta ji pomembna samostojnost in vztrajnost, ki ju je potrebovala tudi pri poslovnih odločitvah.

Širša javnost jo pozna tudi kot nekdanjo ženo Jureta Jankovića, sina ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Nekdanja zakonca sta se poročila leta 2003, v zakonu pa sta se jima rodila sin Vall in hčerka Julija. Njuna zakonska pot se je končala leta 2013.

Čeprav je bila nekoč pogosto prisotna v družabnih rubrikah, danes svoje zasebnosti ne izpostavlja toliko. Občasno z javnostjo deli utrinke iz svojega življenja, predvsem ob pomembnih družinskih dogodkih.

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