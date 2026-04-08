Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku

Intimna poroka na rajskih Cookovih otokih

39-letna Crystal Harris in 42-letni James Ward sta se poročila na otoku Aitutaki, ki velja za eno najlepših destinacij v Tihem oceanu. Slovesnost je potekala brez gostov, saj sta želela ustvariti povsem osebno izkušnjo, osredotočeno na njuno povezanost. Revija People izpostavlja, da je bila izbira lokacije premišljena, saj otok ponuja mir, naravo in občutek popolne odmaknjenosti. Prav ta preprostost je paru omogočila, da sta se izognila klasičnemu razkošju slavnih porok. Tudi sama ceremonija je bila zasnovana kot tih in čustven trenutek brez zunanjih pritiskov in pričakovanj.

Ljubezen po življenju s Hughom Hefnerjem

Crystal je bila poročena z ustanoviteljem Playboya.

Crystal je bila poročena z ustanoviteljem Playboya Hughom Hefnerjem vse do njegove smrti leta 2017. Njuna zveza je bila dolga leta v središču pozornosti, vendar je Harrisova kasneje odkrito spregovorila o svojih resničnih občutkih. Medij, kot je LadBible, je povzel njeno priznanje, da v tem zakonu ni nikoli zares občutila prave ljubezni, kar je sprožilo burne odzive javnosti. Ta iskrenost je po mnenju številnih komentatorjev pokazala njeno osebno rast in pripravljenost, da začne znova. Novo razmerje s poslovnežem, ki se je začelo pred približno dvema letoma, opisuje kot popolnoma drugačno. Kot navajajo viri blizu para, ki jih citira Page Six, naj bi odnos temeljil na skupnih vrednotah, kot so ljubezen do narave, miren življenjski slog in medsebojno spoštovanje.

Zakaj sta se odločila za preprosto slovesnost

Odločitev za majhno poroko brez gostov je bila za par zavestna izbira. Namesto organizacije velikega dogodka sta želela ustvariti trenutek, ki bi bil resnično njun. V intervjuju za People je Harrisova poudarila, da sta želela občutiti vsak trenutek brez distrakcij, kar je pogosto težko pri velikih slavjih. "Nisva želela velikega slavja. Želela sva nekaj mirnega in osebnega, kjer bi se lahko resnično posvetila drug drugemu in trenutku," je dejala ter dodala: "Ker z Jamesom obožujeva ocean in naravo, se nama je zdelo, da je to popoln kraj za začetek tega poglavja najinega življenja."