Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Mick Fleetwood
Zabava

V peto gre rado: pri 78 letih znova stopil pred oltar

B.R.
20. 04. 2026 02.49
0

Legendarni glasbenik Mick Fleetwood je pri 78 letih znova stopil pred oltar. Soustanovitelj skupine Fleetwood Mac se je poročil z Elizabeth Jordan, s katero sta skupaj že več let.

Poroka po šestih letih zveze

Mick Fleetwood je veselo novico delil kar sam na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavil fotografije z medenih tednov v tropskem okolju. Ob tem je zapisal, da skupaj z Elizabeth ustvarjata nepozabne trenutke, polne sreče in zdravja.

Kot poroča revija Entertainment Weekly, sta bila par skupaj približno šest let, preden sta se odločila za poroko. Zaroka pa je postala javna že leto prej, ko jo je razkril glasbenikov prijatelj Michael Lawson.

FOTO: Profimedia

Peta poroka, a šele četrta žena

Čeprav gre za njegovo peto poroko, Elizabeth Jordan ni njegova peta žena. Glasbenik je bil prvič poročen z Jenny Boyd, s katero se je celo dvakrat poročil in razšel. Njuna zveza je bila ena bolj burnih v njegovem življenju.

Pozneje se je poročil še s Saro Recor in nato z Lynn Frankel, s katero je ostal do leta 2015. Po pisanju People je glasbenik skozi leta ohranil dobre odnose z nekaterimi nekdanjimi partnericami, kar je v svetu slavnih precej redko.

Diskretno razmerje daleč od oči javnosti

Čeprav je Mick Fleetwood svetovno znano ime, svoje zasebno življenje skrbno varuje. O razmerju z Elizabeth Jordan je v preteklosti delil zelo malo informacij.

Prav zato je bila novica o poroki za mnoge presenečenje. Kot navaja Billboard, je glasbenik znan po tem, da javnosti razkrije le tisto, kar sam želi, in šele takrat, ko se za to odloči.

Ikona, ki ostaja zvesta sebi

Fleetwood velja za enega ključnih članov skupine Fleetwood Mac, v kateri je aktiven že od ustanovitve leta 1967. Njegova glasbena kariera traja več kot pet desetletij, v tem času pa je postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti v svetu rock glasbe.

Njegovo zasebno življenje je bilo pogosto burno, a kot poudarja britanski časnik The Guardian, je glasbenik skozi leta pokazal tudi veliko osebno rast in pripravljenost na iskrene odnose.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Mick Fleetwood Fleetwood Mac poroka Elizabeth Jordan rock glasba glasbena legenda
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1642