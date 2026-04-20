V peto gre rado: pri 78 letih znova stopil pred oltar

Poroka po šestih letih zveze

Mick Fleetwood je veselo novico delil kar sam na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavil fotografije z medenih tednov v tropskem okolju. Ob tem je zapisal, da skupaj z Elizabeth ustvarjata nepozabne trenutke, polne sreče in zdravja. Kot poroča revija Entertainment Weekly, sta bila par skupaj približno šest let, preden sta se odločila za poroko. Zaroka pa je postala javna že leto prej, ko jo je razkril glasbenikov prijatelj Michael Lawson.

icon-expand Poroka po šestih letih zveze FOTO: Profimedia

Peta poroka, a šele četrta žena

Čeprav gre za njegovo peto poroko, Elizabeth Jordan ni njegova peta žena. Glasbenik je bil prvič poročen z Jenny Boyd, s katero se je celo dvakrat poročil in razšel. Njuna zveza je bila ena bolj burnih v njegovem življenju. Pozneje se je poročil še s Saro Recor in nato z Lynn Frankel, s katero je ostal do leta 2015. Po pisanju People je glasbenik skozi leta ohranil dobre odnose z nekaterimi nekdanjimi partnericami, kar je v svetu slavnih precej redko.

Diskretno razmerje daleč od oči javnosti

Čeprav je Mick Fleetwood svetovno znano ime, svoje zasebno življenje skrbno varuje. O razmerju z Elizabeth Jordan je v preteklosti delil zelo malo informacij. Prav zato je bila novica o poroki za mnoge presenečenje. Kot navaja Billboard, je glasbenik znan po tem, da javnosti razkrije le tisto, kar sam želi, in šele takrat, ko se za to odloči.

Ikona, ki ostaja zvesta sebi

Fleetwood velja za enega ključnih članov skupine Fleetwood Mac, v kateri je aktiven že od ustanovitve leta 1967. Njegova glasbena kariera traja več kot pet desetletij, v tem času pa je postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti v svetu rock glasbe. Njegovo zasebno življenje je bilo pogosto burno, a kot poudarja britanski časnik The Guardian, je glasbenik skozi leta pokazal tudi veliko osebno rast in pripravljenost na iskrene odnose.