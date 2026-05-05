Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala

Tyla pritegnila pozornost z drzno samozavestjo
Čeprav Met Gala pogosto velja za modni dogodek, nekateri nastopi presežejo zgolj estetiko. Tyla je letos to dosegla z izjemno samozavestnim nastopom. Njena obleka, sestavljena iz diamantnih verižic in lahkega krila z visokim razporkom, je ustvarila vtis minimalizma, a hkrati poudarila drznost in nadzor nad lastno podobo.
Od viralnega hita do globalne prepoznavnosti
Za širšo javnost je Tyla postala znana predvsem po uspešnici "Water", ki je leta 2024 eksplodirala na družbenih omrežjih. Po podatkih Billboarda je pesem močno zaznamovala njen preboj na globalni trg in ji odprla vrata do največjih odrov.
Kaj se je dogajalo v ozadju Met Gale 2026
Medtem ko so kamere lovile zvezdnike, se je v ozadju odvijala precej bolj resna zgodba. Kot poroča Sky News, je bil letošnji dogodek delno povezan z vplivom Jeffa Bezosa, ustanovitelja Amazona, kar je sprožilo burne odzive.
Po navedbah Euronews naj bi Bezos sodeloval kot eden ključnih podpornikov dogodka, kar je odprlo vprašanja o tem, kdo dejansko financira takšne spektakle. Kritiki opozarjajo, da gre za primer, kjer se prepletata denar in kulturni vpliv.
Protesti pred dogodkom: sporočilo proti milijarderjem
Zunaj prizorišča so potekali protesti, ki so opozarjali na družbene razlike in moč velikih korporacij. Kot navaja The Times, so aktivisti organizirali alternativni dogodek z naslovom "Ball Without Billionaires", s katerim so želeli izpostaviti problem koncentracije bogastva.
