Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala

Čeprav Met Gala pogosto velja za modni dogodek, nekateri nastopi presežejo zgolj estetiko. Tyla je letos to dosegla z izjemno samozavestnim nastopom. Njena obleka, sestavljena iz diamantnih verižic in lahkega krila z visokim razporkom, je ustvarila vtis minimalizma, a hkrati poudarila drznost in nadzor nad lastno podobo.

Od viralnega hita do globalne prepoznavnosti

Za širšo javnost je Tyla postala znana predvsem po uspešnici "Water", ki je leta 2024 eksplodirala na družbenih omrežjih. Po podatkih Billboarda je pesem močno zaznamovala njen preboj na globalni trg in ji odprla vrata do največjih odrov.