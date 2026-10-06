Bivša partnerica Trkaja je zaročena

Patricija Bezenšek in Andrej Milutinovič sta po osmih letih zveze naredila pomemben korak naprej.

Ob fotografiji zaročnega prstana je Patricija precej hudomušno zapisala: "No ... očitno me bo obdržal. Prišla na večerjo, odšla z dodatno prtljago."

Romantična večerja se je tako očitno končala s precej večjim presenečenjem, kot je Patricija pričakovala. Na njenem prstu zdaj namreč blesti zaročni prstan, par pa je veselo novico delil tudi s sledilci.

Patricija ima sicer iz prejšnje zveze z raperjem Trkajem hčerko Taro.