Bivša partnerica Trkaja je zaročena

Patricija Bezenšek in Andrej Milutinovič sta po osmih letih zveze naredila pomemben korak naprej.
Ob fotografiji zaročnega prstana je Patricija precej hudomušno zapisala: "No ... očitno me bo obdržal. Prišla na večerjo, odšla z dodatno prtljago."
Romantična večerja se je tako očitno končala s precej večjim presenečenjem, kot je Patricija pričakovala. Na njenem prstu zdaj namreč blesti zaročni prstan, par pa je veselo novico delil tudi s sledilci.
Patricija ima sicer iz prejšnje zveze z raperjem Trkajem hčerko Taro.
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