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patricija
Zabava

Bivša partnerica Trkaja je zaročena

B.R.
06. 10. 2026 20.00
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Patricija Bezenšek ima razlog za slavje. Slovenska igralka in voditeljica je na Instagramu razkrila, da se je zaročila z osebnim trenerjem Andrejem Milutinovičem.

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Patricija Bezenšek in Andrej Milutinovič sta po osmih letih zveze naredila pomemben korak naprej.

Ob fotografiji zaročnega prstana je Patricija precej hudomušno zapisala: "No ... očitno me bo obdržal. Prišla na večerjo, odšla z dodatno prtljago."

Romantična večerja se je tako očitno končala s precej večjim presenečenjem, kot je Patricija pričakovala. Na njenem prstu zdaj namreč blesti zaročni prstan, par pa je veselo novico delil tudi s sledilci.

Patricija ima sicer iz prejšnje zveze z raperjem Trkajem hčerko Taro.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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