Še ena zvezdnica na OnlyFansu

52-letna igralka Tricia Helfer, ki je nastopala tudi v serijah Lucifer in Two and a Half Men, je svojo potezo pojasnila kot zavestno odločitev v obdobju, ko želi imeti več nadzora nad svojo javno podobo in ustvarjalnim delom. V pogovorih je poudarila, da jo privlači predvsem možnost, da sama določa meje svoje vsebine brez zunanjih pritiskov.

icon-expand Igralka Tricia Helfer, najbolj znana po vlogi Number Six v kultni seriji Battlestar Galactica. FOTO: Profimedia

Od televizijske ikone do digitalne platforme

Helferjeva je svojo kariero začela kot manekenka, širši preboj pa doživela z znanstvenofantastično serijo Battlestar Galactica, kjer je njen lik Number Six postal ena najbolj prepoznavnih ikon žanra. Kasneje je nastopala tudi v številnih televizijskih projektih, zdaj pa svojo ustvarjalno pot delno seli na digitalne platforme. Kot je pojasnila v intervjuju za Entertainment Weekly, vidi OnlyFans kot razširitev svoje pretekle izkušnje v modni in fotografski industriji, kjer je že prej sodelovala pri bolj umetniških in drznejših projektih.

Nadzor, svoboda in javna percepcija

Igralka poudarja, da želi odstraniti stigmo, ki spremlja platformo, in pokazati, da gre lahko tudi za prostor kreativnega izražanja. Po njenih besedah je ključni element prav popoln nadzor nad vsebino in načinom, kako se predstavlja javnosti. Na platformi namerava objavljati kombinacijo profesionalnih fotografij, osebnih trenutkov in bolj sproščenih vsebin, pri čemer si pridržuje možnost popolnega nadzora nad tem, kaj deli.

icon-expand Igralka poudarja, da želi odstraniti stigmo, ki spremlja platformo. FOTO: Profimedia

Dobrodelna nota in odzivi

Helferjeva je v pogovorih prav tako omenila, da bo del prihodkov namenila dobrodelnim organizacijam, zlasti tistim, ki se ukvarjajo z zaščito živali, kar podpira že več let. Odzivi javnosti so mešani del občinstva njeno odločitev razume kot izraz neodvisnosti in sodobnega pristopa k slavniški karieri, drugi pa ostajajo zadržani. Kljub temu igralka poudarja, da gre za njeno osebno odločitev in novo poglavje ustvarjalne svobode. Na OnlyFans je v zadnjih letih šlo kar nekaj znanih osebnosti iz različnih področij – igralcev, glasbenikov, športnikov in tudi manekenk. Platforma se je iz "nišne" strani razvila v prostor, kjer znani ljudje pogosto iščejo več nadzora nad svojo podobo ali neposreden stik z oboževalci. Med najbolj znanimi primeri so: Bella Thorne – ena prvih velikih hollywoodskih zvezdnic, ki je povzročila velik medijski val ob prihodu na platformo, saj je v kratkem času zaslužila milijon dolarjev in sprožila razprave o OnlyFans ekonomiji. Cardi B – je uporabljala platformo za zakulisne vsebine, osebne vpoglede in promocijske projekte. Iggy Azalea – je ustvarila zelo uspešen profil z ekskluzivnimi umetniškimi in glasbenimi vsebinami. Denise Richards – hollywoodska igralka, ki je platformo uporabila za bolj osebne in lifestyle vsebine. Lily Allen – je presenetila javnost z bolj "nišnim" pristopom in bolj eksperimentalnimi vsebinami. Amber Rose – je platformo uporabila za eksplicitnejšo, a tudi poslovno usmerjeno prisotnost.

