Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko

Novica o domnevni romanci je odjeknila konec oktobra, ko je ameriška revija Us Weekly poročala, da se Tom Brady in Candice Swanepoel videvata že nekaj časa. Po navedbah vira, na katerega se sklicuje revija, naj bi si bila blizu že več mesecev, njuno druženje pa naj bi olajšalo tudi dejstvo, da oba živita v Miamiju.

Podrobnosti o tem, kje in kako sta se spoznala, za zdaj niso znane. Tudi predstavniki nekdanjega športnika in manekenke zveze še niso javno potrdili.

Kot je poročal People, naj bi se trudila svoje zasebno življenje ohraniti stran od oči javnosti. Če se bodo govorice izkazale za resnične, bo to ena od odmevnejših Bradyjevih romanc po razhodu z nekdanjo ženo.