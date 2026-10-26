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Candice Swanepoel
Zabava

Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko

B.R.
26. 10. 2026 12.31
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Nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa naj bi bil znova v zvezi, tokrat s priznano supermanekenko. Po poročanju tujih medijev naj bi se 49-letni športnik in 38-letna južnoafriška manekenka videvala že več mesecev, vendar svoje domnevne romance še nista javno potrdila.

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Naj bi bila par že več mesecev

Novica o domnevni romanci je odjeknila konec oktobra, ko je ameriška revija Us Weekly poročala, da se Tom Brady in Candice Swanepoel videvata že nekaj časa. Po navedbah vira, na katerega se sklicuje revija, naj bi si bila blizu že več mesecev, njuno druženje pa naj bi olajšalo tudi dejstvo, da oba živita v Miamiju.

Podrobnosti o tem, kje in kako sta se spoznala, za zdaj niso znane. Tudi predstavniki nekdanjega športnika in manekenke zveze še niso javno potrdili.

Kot je poročal People, naj bi se trudila svoje zasebno življenje ohraniti stran od oči javnosti. Če se bodo govorice izkazale za resnične, bo to ena od odmevnejših Bradyjevih romanc po razhodu z nekdanjo ženo.

Tom Brady
Tom Brady FOTO: Profimedia

Kdo je Candice Swanepoel?

Candice Swanepoel je južnoafriška manekenka, ki je svetovno slavo dosegla predvsem s sodelovanjem z znamko Victoria's Secret. Na modnih brveh je prisotna že vrsto let in velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov modne industrije.

Tudi njeno zasebno življenje je bilo v preteklosti povezano z dolgotrajnim razmerjem. Z brazilskim manekenom Hermannom Nicolijem je bila v zvezi več let, leta 2015 sta se zaročila, leta 2018 pa sta se razšla. Skupaj imata dva sinova.

Britanski časnik The Independent ob poročanju o domnevni romanci izpostavlja, da sta tako Swanepoelova kot Brady v zadnjih letih veliko pozornosti namenjala družini in poklicnim obveznostim.

Candice Swanepoel
Candice Swanepoel FOTO: Profimedia

Po ločitvi od Gisele Bündchen so ga povezovali z več znanimi ženskami

Brady je bil od leta 2009 poročen z brazilsko supermanekenko Gisele Bündchen. Njuna zakonska zveza se je končala leta 2022, skupaj pa imata sina Benjamina in hčer Vivian. Brady ima iz prejšnjega razmerja z igralko Bridget Moynahan še sina Jacka.

Po ločitvi so ga mediji povezovali z več znanimi ženskami, med drugim z rusko manekenko Irino Shayk in vplivnico Alix Earle.

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Viri: Us Weekly, People, The Independent

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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