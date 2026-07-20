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Melania Trump
Zabava

'To ni Melania': velika očala znova sprožila staro teorijo o dvojnici

B.R.
20. 07. 2026 12.12
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Melania Trump je finale svetovnega prvenstva spremljala iz lože, a pozornost dela javnosti ni pritegnil nogomet. Velika sončna očala so bila dovolj, da so se na družbenih omrežjih znova pojavile stare govorice, da naj bi prvo damo zamenjala dvojnica.

Finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino je poleg nogometnega spektakla poskrbel še za eno spletno zgodbo. Kamere so med tekmo večkrat pokazale Melanio Trump, ki je dvoboj spremljala iz zasebne lože, uporabniki družbenih omrežij pa so hitro opazili predvsem njen modni dodatek – velika sončna očala.

Nekateri so začeli ugibati, ali gre res za prvo damo Združenih držav Amerike, drugi pa so ob fotografijah zapisali, da naj bi šlo za "lažno Melanio".

Melania Trump je finale svetovnega prvenstva spremljala iz lože
Melania Trump je finale svetovnega prvenstva spremljala iz lože FOTO: Profimedia

Velika očala znova sprožila govorice

Na družbenem omrežju X so se pojavili komentarji, v katerih so uporabniki trdili, da je Melania videti drugače kot običajno. Nekateri so se spraševali, ali je mogoče, da je ob Donaldu Trumpu stala njena domnevna dvojnica.

To ni prvič, da je Melania postala tarča podobnih spletnih ugibanj. O domnevni "Melanijini dvojnici" se je prvič množično govorilo že leta 2017, ko se je med enim od javnih nastopov pojavila v podobni situaciji – z velikimi sončnimi očali.

Takrat so uporabniki družbenih omrežij začeli širiti teorijo, da naj bi namesto prave Melanie nastopala druga oseba. O nenavadnem spletnem fenomenu so pisali tudi pri The Guardianu, kjer so izpostavili, da je šlo za eno izmed številnih teorij, ki so nastale okoli javnih nastopov ameriške prve dame.

Pri zelo znanih ljudeh lahko že majhna sprememba v videzu sproži številne komentarje. Drugačna pričeska, ličenje, oblačilo ali modni dodatek so pogosto dovolj, da se na spletu začnejo širiti ugibanja.

Pri Vanity Fairu so že v preteklosti opozorili, da so podobne teorije pogosto posledica napačnega razumevanja fotografij in posnetkov, kjer ljudje iz majhnih razlik ustvarijo večje zgodbe.

Melania s soprogom.
Melania s soprogom. FOTO: Profimedia

Spletna zgodba, ki se vedno znova vrne

Melania Trump je tako postala še ena izmed številnih znanih osebnosti, okoli katerih se občasno pojavijo nenavadne spletne teorije. Tokrat je bilo za nov val govoric dovolj nekaj fotografij z nogometnega finala in par velikih sončnih očal.

Čeprav so takšne zgodbe na družbenih omrežjih pogosto zelo priljubljene, ostaja dejstvo, da za teorijo o Melanijini dvojnici ni bilo nikoli predstavljenih dokazov.

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Viri: The Guardian, Vanity Fair

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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