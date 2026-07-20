'To ni Melania': velika očala znova sprožila staro teorijo o dvojnici

Finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino je poleg nogometnega spektakla poskrbel še za eno spletno zgodbo. Kamere so med tekmo večkrat pokazale Melanio Trump, ki je dvoboj spremljala iz zasebne lože, uporabniki družbenih omrežij pa so hitro opazili predvsem njen modni dodatek – velika sončna očala.
Nekateri so začeli ugibati, ali gre res za prvo damo Združenih držav Amerike, drugi pa so ob fotografijah zapisali, da naj bi šlo za "lažno Melanio".
Velika očala znova sprožila govorice
Na družbenem omrežju X so se pojavili komentarji, v katerih so uporabniki trdili, da je Melania videti drugače kot običajno. Nekateri so se spraševali, ali je mogoče, da je ob Donaldu Trumpu stala njena domnevna dvojnica.
To ni prvič, da je Melania postala tarča podobnih spletnih ugibanj. O domnevni "Melanijini dvojnici" se je prvič množično govorilo že leta 2017, ko se je med enim od javnih nastopov pojavila v podobni situaciji – z velikimi sončnimi očali.
Takrat so uporabniki družbenih omrežij začeli širiti teorijo, da naj bi namesto prave Melanie nastopala druga oseba. O nenavadnem spletnem fenomenu so pisali tudi pri The Guardianu, kjer so izpostavili, da je šlo za eno izmed številnih teorij, ki so nastale okoli javnih nastopov ameriške prve dame.
Pri zelo znanih ljudeh lahko že majhna sprememba v videzu sproži številne komentarje. Drugačna pričeska, ličenje, oblačilo ali modni dodatek so pogosto dovolj, da se na spletu začnejo širiti ugibanja.
Pri Vanity Fairu so že v preteklosti opozorili, da so podobne teorije pogosto posledica napačnega razumevanja fotografij in posnetkov, kjer ljudje iz majhnih razlik ustvarijo večje zgodbe.
Spletna zgodba, ki se vedno znova vrne
Melania Trump je tako postala še ena izmed številnih znanih osebnosti, okoli katerih se občasno pojavijo nenavadne spletne teorije. Tokrat je bilo za nov val govoric dovolj nekaj fotografij z nogometnega finala in par velikih sončnih očal.
Čeprav so takšne zgodbe na družbenih omrežjih pogosto zelo priljubljene, ostaja dejstvo, da za teorijo o Melanijini dvojnici ni bilo nikoli predstavljenih dokazov.
Viri: The Guardian, Vanity Fair
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