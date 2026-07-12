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Leonardo DiCaprio in Camila Morrone
Zabava

To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone

B.R.
12. 07. 2026 03.48
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Camila je bila več let ena najbolj spremljanih žensk ob strani hollywoodskega zvezdnika Leonarda DiCapria. Njuna zveza je vzbujala veliko pozornosti predvsem zaradi starostne razlike – igralec je bil od nje starejši kar 23 let. Po razhodu je 29-letna igralka in manekenka novo srečo našla v objemu mlajšega moškega.

Dolgo je veljala za eno najbolj prepoznavnih spremljevalk hollywoodskega zvezdnika Leonarda DiCapria, zdaj pa Camila Morrone piše novo poglavje svojega življenja. Igralka in manekenka je pozornost znova pritegnila zaradi razmerja z ustvarjalcem, ki prihaja iz drugačnega sveta kot njen nekdanji partner.

Njen novi izbranec je 30-letni Cole Bennett, uspešni režiser glasbenih videospotov in ustanovitelj ustvarjalne platforme Lyrical Lemonade. Par je skupaj že približno dve leti, njuna zveza pa je kljub slavi obeh večinoma ostala stran od pretiranega medijskega zanimanja.

Leonardo DiCaprio in Camila Morrone
Leonardo DiCaprio in Camila Morrone FOTO: Profimedia

Od velike hollywoodske romance do novega poglavja

Camila Morrone in Leonardo DiCaprio sta se začela družiti okoli leta 2017, ko je bila ona stara 20 let, on pa 43. Njuna zveza je trajala več kot štiri leta in je bila ena najbolj spremljanih hollywoodskih ljubezenskih zgodb.

Zaradi 23-letne starostne razlike so se o njiju pogosto razpisovali svetovni mediji, vendar sta se oba večino časa trudila ohraniti zasebnost. Leta 2022 sta se po večletni zvezi razšla.

V ospredje stopil 30-letni ustvarjalec

Po koncu razmerja z DiCapriom se je Morrone osredotočila na igralsko kariero. Med drugim je navdušila z vlogo v seriji Daisy Jones & The Six, kjer je dokazala, da ni zgolj obraz iz sveta mode, ampak tudi resna igralka.

Nato je v njeno življenje vstopil Cole Bennett. Za razliko od DiCapria, ki je ena največjih filmskih ikon na svetu, Bennett prihaja iz glasbenega in ustvarjalnega ozadja. Čeprav ni klasični hollywoodski zvezdnik, je zelo vplivno ime med ljubitelji hiphopa in sodobne glasbe.

To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone
To je moški, ki je po DiCapriu osvojil srce Camile Morrone FOTO: Profimedia

Kdo je Cole Bennett?

Bennett je ustanovitelj znamke Lyrical Lemonade, ki jo je začel graditi že kot najstnik. Sčasoma je postal eden najbolj prepoznavnih režiserjev glasbenih videospotov nove generacije in sodeloval z velikimi imeni glasbene industrije.

Med izvajalci, s katerimi je sodeloval, so tudi Eminem, Juice WRLD, Jack Harlow in drugi priljubljeni glasbeniki.

Medtem ko je bila njena zveza z DiCapriom pogosto v središču pozornosti zaradi razlike v letih, je pri Bennettu zgodba drugačna. Med njima je le eno leto razlike, saj je Morrone stara 29, Bennett pa 30 let.

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UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Camila Morrone Cole Bennett Leonardo DiCaprio estrada Lyrical Lemonade slavne osebnosti šovbiznis
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