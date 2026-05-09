Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Betsey Johnson
Zabava

To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila

B.R.
09. 05. 2026 02.30
0

Betsey Johnson pri svojih osemdesetih letih še vedno dokazuje, da starost ni ovira za energijo, drznost in gibčnost. Legendarna modna oblikovalka je na dogodku v New Yorku presenetila javnost z akrobatskim razkorakom na rdeči preprogi in pokazala, da njen slog in energija ostajata nespremenjena.

Ikona mode, ki že desetletja ruši pravila

Betsey Johnson je ena najbolj prepoznavnih ameriških modnih oblikovalk, znana po svojem igrivem, barvitem in uporniškem slogu. Po poročanju revije Vogue je že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja simbol neodvisne modne ustvarjalnosti, ki se nikoli ni podrejala klasičnim modnim pravilom.

Betsey Johnson
Betsey Johnson FOTO: Profimedia

Strokovnjaki iz Harper's Bazaar jo opisujejo kot eno redkih oblikovalk, ki je uspela ohraniti svojo prepoznavno identiteto skozi več desetletij, ne da bi se prilagodila industrijskim trendom.

Na podelitvi nagrad Accessories Council Excellence v New Yorku je Betsey Johnson ponovno dokazala, da je prava modna upornica. Po poročanju revije People je na dogodek prispela v drzni, prosojni obleki z grafičnimi vzorci. Sredi fotografiranja pa je brez oklevanja izvedla svoj značilni gimnastični razkorak.

"Najbolj gibčna babica mode" brez znakov upočasnitve

Čeprav ima modna oblikovalka že več kot osemdeset let, še vedno navdušuje z izjemno telesno pripravljenostjo. Strokovnjaki iz Healthline pogosto poudarjajo, da redno gibanje in aktivnost pomembno vplivata na ohranjanje gibljivosti v starosti, kar se pri njej očitno kaže v praksi.

Njen nastop na rdeči preprogi je znova odprl razpravo o staranju in aktivnem življenjskem slogu. Kot poudarjajo strokovnjaki iz revije Forbes, so osebnosti, ki ostajajo aktivne in ustvarjalne v pozni starosti, pomemben zgled za družbo.

Kako ostati v formi tudi v poznih letih

Primer zvezdnice lepo pokaže, da starost ni nujno povezana z upadanjem energije ali gibljivosti. Strokovnjaki s klinike Mayo poudarjajo, da je ključ do vitalnega staranja predvsem v rednem gibanju, uravnoteženi prehrani in doslednosti, ne pa v intenzivnosti vadbe.

Za moške v starejših letih se najpogosteje priporočajo preproste, a učinkovite navade:

- Redna hoja ali lahkoten tek, saj to krepi srce in ohranja mišično maso brez prevelike obremenitve sklepov.

- Vaje za gibljivost in raztezanje, ki pomagajo ohranjati prožnost telesa in zmanjšujejo tveganje za poškodbe.

- Vadba za moč z lastno težo ali lažjimi utežmi, kar preprečuje izgubo mišic.

- Dovolj spanja in hidracije, saj regeneracija igra ključno vlogo pri ohranjanju energije.

- Aktivno družabno življenje, ki po raziskavah Svetovne zdravstvene organizacije vpliva tudi na boljše duševno zdravje in motivacijo za gibanje.

Kot poudarjajo strokovnjaki, ni cilj, da telo deluje kot pri dvajsetih letih, temveč da ostane funkcionalno, močno in mobilno čim dlje v življenju.

Kakšna babica! Pregnala je medveda iz hiše in rešila svojega vnuka
Preberi še
Kakšna babica! Pregnala je medveda iz hiše in rešila svojega vnuka
Najbolj seksi babica na svetu med varstvom komajda opazila vnukinjo
Preberi še
Najbolj seksi babica na svetu med varstvom komajda opazila vnukinjo
Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Betsey Johnson vitalnost gibljivost zdrav življenjski slog modna industrija
Glasba

Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni

Zadovoljna.si Pri 66 letih znova dokazala, da z njo ni šale
Moskisvet.com Brezčasna lepotica, ki je zaznamovala zgodovino televizije
Zadovoljna.si 87-letnica navdušila na londonskem tednu mode
Moskisvet.com Vroča lepotica v bikiniju pokazala vse svoje atribute
Moskisvet.com Tako je danes videti lepa igralka iz filma Umazani ples
Zadovoljna.si Zato je pri 60. letih videti tako dobro
Zadovoljna.si Tako lepa je mama Elona Muska
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1703