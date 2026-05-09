To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila

Ikona mode, ki že desetletja ruši pravila

Betsey Johnson je ena najbolj prepoznavnih ameriških modnih oblikovalk, znana po svojem igrivem, barvitem in uporniškem slogu. Po poročanju revije Vogue je že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja simbol neodvisne modne ustvarjalnosti, ki se nikoli ni podrejala klasičnim modnim pravilom.

Betsey Johnson

Strokovnjaki iz Harper's Bazaar jo opisujejo kot eno redkih oblikovalk, ki je uspela ohraniti svojo prepoznavno identiteto skozi več desetletij, ne da bi se prilagodila industrijskim trendom. Na podelitvi nagrad Accessories Council Excellence v New Yorku je Betsey Johnson ponovno dokazala, da je prava modna upornica. Po poročanju revije People je na dogodek prispela v drzni, prosojni obleki z grafičnimi vzorci. Sredi fotografiranja pa je brez oklevanja izvedla svoj značilni gimnastični razkorak.

"Najbolj gibčna babica mode" brez znakov upočasnitve

Čeprav ima modna oblikovalka že več kot osemdeset let, še vedno navdušuje z izjemno telesno pripravljenostjo. Strokovnjaki iz Healthline pogosto poudarjajo, da redno gibanje in aktivnost pomembno vplivata na ohranjanje gibljivosti v starosti, kar se pri njej očitno kaže v praksi. Njen nastop na rdeči preprogi je znova odprl razpravo o staranju in aktivnem življenjskem slogu. Kot poudarjajo strokovnjaki iz revije Forbes, so osebnosti, ki ostajajo aktivne in ustvarjalne v pozni starosti, pomemben zgled za družbo.

Kako ostati v formi tudi v poznih letih

Primer zvezdnice lepo pokaže, da starost ni nujno povezana z upadanjem energije ali gibljivosti. Strokovnjaki s klinike Mayo poudarjajo, da je ključ do vitalnega staranja predvsem v rednem gibanju, uravnoteženi prehrani in doslednosti, ne pa v intenzivnosti vadbe. Za moške v starejših letih se najpogosteje priporočajo preproste, a učinkovite navade: - Redna hoja ali lahkoten tek, saj to krepi srce in ohranja mišično maso brez prevelike obremenitve sklepov. - Vaje za gibljivost in raztezanje, ki pomagajo ohranjati prožnost telesa in zmanjšujejo tveganje za poškodbe. - Vadba za moč z lastno težo ali lažjimi utežmi, kar preprečuje izgubo mišic. - Dovolj spanja in hidracije, saj regeneracija igra ključno vlogo pri ohranjanju energije. - Aktivno družabno življenje, ki po raziskavah Svetovne zdravstvene organizacije vpliva tudi na boljše duševno zdravje in motivacijo za gibanje. Kot poudarjajo strokovnjaki, ni cilj, da telo deluje kot pri dvajsetih letih, temveč da ostane funkcionalno, močno in mobilno čim dlje v življenju.

