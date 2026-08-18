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Tina Maze
Zabava

Nekoč sta si razdelili olimpijsko zlato, danes uživata ob morju

B.R.
18. 08. 2026 02.24
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Smučarka je svoje sledilce razveselila s prisrčno poletno fotografijo z morja, na kateri pozira v družbi nekdanje švicarske smučarke Dominique Gisin. Ob fotografiji je zapisala, da ji njuno prijateljstvo veliko pomeni.

Tina Maze uživa v družbi posebne prijateljice

Tina Maze je na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo iz sproščenega poletnega trenutka ob morju. Na njej je skupaj z Dominique Gisin, nekdanjo švicarsko alpsko smučarko, s katero jo povezuje precej več kot le skupna športna preteklost.

"Nazaj na morje z mojo olimpijsko sestro. Tvoje prijateljstvo mi veliko pomeni," je ob fotografiji zapisala Mazejeva.

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Povezuje ju eden najbolj posebnih trenutkov v zgodovini olimpijskih iger

Mazejeva in Gisinova sta v športno zgodovino skupaj vstopili na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014. V smuku sta namreč dosegli popolnoma enak čas in si razdelili zlato olimpijsko medaljo.

Takšen razplet je v alpskem smučanju izjemna redkost. Olimpijski komite Slovenije navaja, da sta bili Mazejeva in Gisinova v smuku izenačeni na stotinko sekunde, kar je pomenilo, da sta obe postali olimpijski prvakinji. Mazejeva je v Sočiju osvojila še zlato medaljo v veleslalomu.

Od tekmic na snegu do prijateljic zunaj tekmovalnih prog
Od tekmic na snegu do prijateljic zunaj tekmovalnih prog FOTO: Profimedia

Od tekmic na snegu do prijateljic zunaj tekmovalnih prog

Njuno prijateljstvo ni ostalo omejeno na olimpijske spomine. Mazejeva je pred leti razkrila, da sta se z Gisinovo srečevali tudi po koncu tekmovalnih karier.

Takrat sta skupaj preizkušali tudi jadranje na deski. Zanimivo je, da sta bili na vodi precej manj samozavestni kot na smučarski progi. Mazejeva je opisala, da sta se morali novega športa šele učiti, kar je bil zanju zanimiv kontrast glede na njuno izjemno uspešno smučarsko kariero.

Tina Maze danes živi precej bolj umirjeno

Mazejeva je tekmovalne smuči dokončno postavila v kot leta 2017. Za seboj je pustila eno najuspešnejših karier v zgodovini slovenskega športa.

Osvojila je štiri olimpijske medalje, od tega dve zlati, na svetovnih prvenstvih pa je zbrala devet odličij. V sezoni 2012/13 je postavila tudi rekord svetovnega pokala s 2414 osvojenimi točkami, ki je dolgo veljal za enega najbolj izjemnih dosežkov v alpskem smučanju.

Danes je njen vsakdan precej manj povezan s tekmovalnim športom. Več prostora namenja družini, naravi in različnim dejavnostim, svoje življenje pa občasno pokaže tudi na družbenih omrežjih.

V smuku sta dosegli enak čas in si razdelili zlato olimpijsko medaljo.
V smuku sta dosegli enak čas in si razdelili zlato olimpijsko medaljo. FOTO: Profimedia
Zato ima Tina Maze še danes take mišice
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Viri: Instagram Tina Maze, Olimpijski komite Slovenije

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Tina Maze Dominique Gisin smučanje prijateljstvo olimpijske igre olimpijsko zlato športno prijateljstvo
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