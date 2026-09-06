Tina Gaber se še ne poslavlja od poletja: 'Poletje, ne dam te!'

Ko se po družbenih omrežjih začnejo vrstiti buče, puloverji in jesenske fotografije, imamo občutek, da je poletje že odšlo. Tina Gaber pa temu pravi: počasi. Sonce je še tu, poletja pa še ni konec. Ob posnetku, na katerem sproščeno uživa ob bazenu, je na Facebooku zapisala preprosto, a precej zgovorno: "Poletje, ne dam te ... Počasi z jesenskimi oblačili, bučami in poslavljanjem od poletja. Kam se nam tako mudi? Do 23. septembra je še vedno poletje," je zapisala ter dodala: "Uživajmo najprej v teh zadnjih poletnih dneh, jesen bo prišla tudi brez naše pomoči." Za konec pa je še dodala: "Za mraz, temo in vlago bo potem še doooolgih šest mesecev veselja ..."

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Ko se dnevi krajšajo, se lahko spremeni tudi naše počutje

Krajši dnevi in manj naravne svetlobe lahko vplivajo na naš spanec, energijo in razpoloženje. Strokovnjaki britanske zdravstvene službe NHS pojasnjujejo, da je zmanjšana izpostavljenost dnevni svetlobi povezana s spremembami telesnega ritma ter hormonov, kot sta melatonin in serotonin. Pri večini ljudi gre pri prehodu v hladnejši del leta za običajno prilagajanje, pri nekaterih pa so spremembe izrazitejše.

icon-expand Povsem normalno je, da človek pogreša dolge poletne večere, toploto in več sonca. FOTO: Shutterstock

Sezonska čustvena motnja je oblika depresije, ki se praviloma pojavlja v določenem delu leta. NHS med značilnimi znaki navaja dolgotrajno slabo razpoloženje, izgubo zanimanja za dejavnosti, ki so človeka prej veselile, utrujenost, večjo potrebo po spanju ter težave s koncentracijo. Pomembno je, da teh simptomov ne pripišemo samodejno zgolj prihodu jeseni. Če trajajo dlje časa in začnejo vplivati na vsakdanje življenje, je priporočljivo poiskati pomoč zdravnika. Strokovnjaki iz South London and Maudsley NHS Foundation Trust pojasnjujejo, da je sezonska čustvena motnja pogosto povezana z manjšo izpostavljenostjo sončni svetlobi. Ta lahko vpliva na telesno notranjo uro, ki uravnava številne procese v organizmu, med drugim spanje in budnost. Prav zato so lahko spremembe dnevne svetlobe za nekatere ljudi več kot le neprijetna posledica krajših dni. To pa še ne pomeni, da je vsaka jesenska žalost depresija. Povsem normalno je, da človek pogreša dolge poletne večere, toploto in več sonca. Pomembna je predvsem razlika med kratkotrajnim občutkom žalosti ob koncu poletja in vztrajnimi težavami, ki se ponavljajo ter pomembno posegajo v življenje. Pri slednjih strokovna pomoč ni pretiravanje, temveč smiseln korak. NHS med priporočili za ljudi, ki imajo sezonske težave, izpostavlja čim več naravne dnevne svetlobe, redno telesno dejavnost, ohranjanje stikov z bližnjimi ter čim bolj urejen ritem spanja. Če se človek že vnaprej zaveda, da mu temnejši del leta povzroča težave, je zato smiselno, da na svoje počutje začne paziti, še preden se težave izrazito stopnjujejo.

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