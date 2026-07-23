Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Thea Booysen
Zabava

Kdo je Thea Booysen? Ženska, ki je osvojila srce MrBeasta

S.B.
23. 07. 2026 14.49
0

Ko ljudje slišijo ime MrBeast, večina pomisli na spektakularne izzive, milijonske nagrade in enega najbolj priljubljenih ustvarjalcev vsebin na svetu. A dolgo časa je bilo manj znano, kdo je ženska ob njem. To je Thea Booysen, južnoafriška ustvarjalka vsebin, igralka videoiger, avtorica in strokovnjakinja za psihologijo, ki je s svojo zgodbo pritegnila veliko pozornosti.

Spoznala sta se v Južni Afriki

Thea Booysen in Jimmy Donaldson, bolj znan kot MrBeast, sta se spoznala leta 2022 med njegovim obiskom Južne Afrike. Njuno razmerje se je začelo na daljavo, saj sta sprva živela na različnih koncih sveta, ona v Južni Afriki, on v ZDA. Kljub razdalji sta odnos gradila počasi in zasebno, kasneje pa sta se preselila skupaj.

Par se je zaročil na božični dan leta 2024, pozneje pa svojo ljubezen okronal s poroko.

Zaročila sta se na božični dan leta 2024, pozneje pa svojo ljubezen okronal s poroko.
Zaročila sta se na božični dan leta 2024, pozneje pa svojo ljubezen okronal s poroko. FOTO: Profimedia

Ni samo "MrBeastova žena"

Čeprav jo je svet spoznal predvsem zaradi zveze z enim najbolj vplivnih spletnih ustvarjalcev, je Thea Booysen uspešna sama po sebi.

Na spletu je znana pod vzdevkom TheaBeasty, kjer ustvarja vsebine o videoigrah in pretakanju v živo. Ukvarja se tudi z e-športnim komentiranjem, med drugim pa je znana kot ljubiteljica iger, kot sta The Witcher 3 in League of Legends.

Poleg spletne kariere ima tudi akademsko ozadje. Študirala je pravo in psihologijo ter nadaljevala izobraževanje na področju nevropsihologije.

Je tudi pisateljica

Thea se ne ukvarja samo z digitalnim svetom. Leta 2022 je izdala svoj prvenec, fantazijski roman The Marked Children, pri katerem je idejo razvijala več let.

Njena zanimanja segajo od znanosti in psihologije do videoiger, kar je ena od stvari, ki naj bi jo povezala z MrBeastom.

Na spletu jeThea znana pod vzdevkom TheaBeasty.
Na spletu jeThea znana pod vzdevkom TheaBeasty. FOTO: Profimedia

Kaj je MrBeastu všeč pri njej?

MrBeast je v preteklosti poudaril, da ga pri Thei privlačita predvsem njena inteligenca in način razmišljanja. Povedal je, da mu pomaga umiriti misli in da se ob njej počuti sproščeno.

Thea pa je večkrat pokazala podporo partnerju tudi v zahtevnejših trenutkih, ko se je moral soočati z javnimi kritikami in pritiski, ki spremljajo njegovo ogromno spletno priljubljenost.

Zasebno življenje kljub svetovni slavi

Čeprav sta oba zelo prepoznavna na spletu, sta svojo zvezo večinoma ohranjala stran od oči javnosti. Njuna poroka je bila bolj intimna, obkrožena z družino in prijatelji, kar je bilo precej drugače od velikih spletnih spektaklov, ki jih je svet vajen od MrBeasta.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: People.com

MrBeast Thea Booysen YouTuberji spletni vplivneži zasebno življenje
Visoki obrati

Počasi konec legende? Volkswagen po 50 letih ukinja dizelskega Golfa

Zabava

Vroča slovenska balerina buri domišljijo

Moskisvet.com Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Moskisvet.com Danijela Burjan: Velikokrat se mi je zgodila krivica in so me sodili samo po zunanjosti
Moskisvet.com Kdo je lepa ''Albanka'', trenutno najbolj vplivna ženska na svetu
Zadovoljna.si 9 stvari, ki jih niste vedeli o igralki, ki upodablja Nado Bučar
Moskisvet.com Veste, kdo je to?
Moskisvet.com Se spomnite Tine iz Sanjskega moškega? Tako je bila videti nekoč
24ur.com Kako dobro Natalija Bratkovič pozna pratiko?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1821