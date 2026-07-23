Kdo je Thea Booysen? Ženska, ki je osvojila srce MrBeasta

Spoznala sta se v Južni Afriki

Thea Booysen in Jimmy Donaldson, bolj znan kot MrBeast, sta se spoznala leta 2022 med njegovim obiskom Južne Afrike. Njuno razmerje se je začelo na daljavo, saj sta sprva živela na različnih koncih sveta, ona v Južni Afriki, on v ZDA. Kljub razdalji sta odnos gradila počasi in zasebno, kasneje pa sta se preselila skupaj. Par se je zaročil na božični dan leta 2024, pozneje pa svojo ljubezen okronal s poroko.

icon-expand Zaročila sta se na božični dan leta 2024, pozneje pa svojo ljubezen okronal s poroko. FOTO: Profimedia

Ni samo "MrBeastova žena"

Čeprav jo je svet spoznal predvsem zaradi zveze z enim najbolj vplivnih spletnih ustvarjalcev, je Thea Booysen uspešna sama po sebi. Na spletu je znana pod vzdevkom TheaBeasty, kjer ustvarja vsebine o videoigrah in pretakanju v živo. Ukvarja se tudi z e-športnim komentiranjem, med drugim pa je znana kot ljubiteljica iger, kot sta The Witcher 3 in League of Legends. Poleg spletne kariere ima tudi akademsko ozadje. Študirala je pravo in psihologijo ter nadaljevala izobraževanje na področju nevropsihologije.

Je tudi pisateljica

Thea se ne ukvarja samo z digitalnim svetom. Leta 2022 je izdala svoj prvenec, fantazijski roman The Marked Children, pri katerem je idejo razvijala več let. Njena zanimanja segajo od znanosti in psihologije do videoiger, kar je ena od stvari, ki naj bi jo povezala z MrBeastom.

icon-expand Na spletu jeThea znana pod vzdevkom TheaBeasty. FOTO: Profimedia

Kaj je MrBeastu všeč pri njej?

MrBeast je v preteklosti poudaril, da ga pri Thei privlačita predvsem njena inteligenca in način razmišljanja. Povedal je, da mu pomaga umiriti misli in da se ob njej počuti sproščeno. Thea pa je večkrat pokazala podporo partnerju tudi v zahtevnejših trenutkih, ko se je moral soočati z javnimi kritikami in pritiski, ki spremljajo njegovo ogromno spletno priljubljenost.

Zasebno življenje kljub svetovni slavi

Čeprav sta oba zelo prepoznavna na spletu, sta svojo zvezo večinoma ohranjala stran od oči javnosti. Njuna poroka je bila bolj intimna, obkrožena z družino in prijatelji, kar je bilo precej drugače od velikih spletnih spektaklov, ki jih je svet vajen od MrBeasta.

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