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Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati

B.R.
28. 08. 2026 02.12
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Nekatere tetovaže imajo globlji pomen, druge so preprosto lepe. Kaylyn je želela nežno pentljo, toda ko se je nekoliko oddaljila od ogledala, je ugotovila, da ima njena nova tetovaža precej bolj dvoumen videz.

Bodite iskreni – je res tako slabo?

Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega?
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? FOTO: Tik Tok

Kaylyn je po tetoviranju mislila, da je dobila točno to, kar je želela – majhno, ljubko pentljo. Nato pa je tetovažo pokazala od daleč in začela dvomiti o svoji odločitvi.

Svoj pomislek je posnela in objavila na TikToku. Posnetek je hitro postal viralen in zbral skoraj dva milijona ogledov. "Potrebujem vaše mnenje. In res morate biti iskreni z mano," je gledalce nagovorila v videu. Nato je pokazala tetovažo od blizu, kjer je bila videti kot povsem običajna pentlja.

Težava je nastala, ko se je odmaknila od kamere.

Takrat je oblika dobila precej bolj dvoumen videz. Številni komentatorji so hitro opazili podobnost z moškim spolnim organom. Kaylyn je zato gledalce prosila za iskreno presojo: ali res vidijo to, kar vidi sama?

Najprej je mislila, da se družina samo šali

Kot je Kaylyn povedala za BuzzFeed, je posnetek objavila predvsem zato, ker je pričakovala, da bo ljudi nasmejal. Sama sprva sploh ni bila prepričana, da je s tetovažo kaj narobe.

"Mislila sem, da moja družina pretirava," je pojasnila. Za odgovor se je zato obrnila na uporabnike TikToka, vendar ji njihovi odzivi niso prinesli ravno miru.

Ko je prišla domov, je nove tetovaže pokazala družini. Njen bratranec ji je takoj povedal, da ima na roki nekaj, česar si zagotovo ni nameravala tetovirati.

Kaylyn mu sprva ni verjela. Potem pa sta se z njim strinjala še njen oče in sestrin fant.

Takrat ji je postalo jasno, da morda vendarle obstaja težava.

Še huje pa je bilo, da je po tem tetovažo začela videti popolnoma drugače. Ko je enkrat opazila podobnost, je ni več mogla odmisliti.

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Želela je samo majhno pentljo

Pri tetovaži pravzaprav ni bilo nobene posebne zgodbe. Kaylyn si je želela preprost in nežen motiv, ki bi se lepo vključil v njeno zbirko tetovaž.

Kot je pojasnila za BuzzFeed, si ustvarja tako imenovani tatujski rokav iz manjših posameznih motivov. Pentlja se ji je zdela idealna za takšno zbirko.

"Želela sem samo ljubko, nežno pentljo," je pojasnila.

Ko je odšla iz salona, je bila s tetovažo zadovoljna. Zdelo se ji je, da je izpadla odlično. Šele doma je zaradi komentarjev bližnjih začela nanjo gledati z druge perspektive.

In tu se je začela prava dilema: jo pustiti pri miru ali poskrbeti za manjši popravek?

TikTok že išče rešitev

Uporabniki TikToka seveda niso ostali brez predlogov. Nekateri menijo, da bi lahko težavo rešila že sprememba barve ali dodajanje nekaj novih elementov.

Drugi so šli še korak dlje in predlagali, da bi obstoječo obliko predelala v slona. Spet tretji menijo, da je najboljša rešitev pravzaprav najpreprostejša: naj tetovažo pusti takšno, kot je, in se navadi na njeno nekoliko neposrečeno podobnost.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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