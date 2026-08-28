Kritizirali so njeno telo v bikiniju. Njen odgovor? Objavila je še eno fotografijo

Ameriška plus size manekenka Tess Holliday je s fotografijami z dopusta znova razburila del uporabnikov družbenih omrežij. Na eni od najnovejših fotografij pozira na jahti v Italiji, oblečena v olivno zelene kopalke, ob tem pa se prešerno smeje.

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Namesto da bi se zaradi negativnih odzivov umaknila, pa je naredila ravno nasprotno. Objavila je še eno fotografijo in se na račun svojih kritikov pošalila, da jo je prva fotografija očitno tako navdušila pri hejterjih, da jim je namenila še eno.

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Ob fotografiji je zapisala, da je ponovno na jahti v Italiji samo zato, ker je bila prva fotografija njenim hejterjem tako všeč, nato pa dodala, da se počuti blagoslovljeno.

Kritikom je odgovorila brez opravičevanja

Hollidayjeva se pri svojem odzivu ni ustavila pri humorju. Zahvalila se je ljudem, ki ji pošiljajo podporo in prijazne besede, kritikom pa sporočila, naj se raje ukvarjajo sami s seboj. Britanski portal Tyla je ob poročanju o odzivu izpostavil tudi njeno daljše pojasnilo, zakaj se danes ne čuti več dolžne dokazovati, da je zdrava. Hollidayjeva je opozorila, da lahko že samo nenehno dokazovanje zdravstvenega stanja ljudi s številčnejšimi postavami nehote utrjuje predstavo, da morajo svojo vrednost najprej upravičiti: "Ne dolgujem vam ničesar. Ni mi treba dokazovati, ali sem zdrava ali ne, ker to ni stvar nikogar drugega."

Njeno sporočilo je širše od ene fotografije

Zanjo ne gre zgolj za še eno fotografijo v kopalkah. Že več let je ena najbolj prepoznavnih osebnosti gibanja za sprejemanje telesa in širše predstave o lepoti. Njena kampanja #EffYourBeautyStandards je postala prepoznavna po tem, da je ženskam sporočala, naj se ne pustijo omejevati pravilom o tem, kaj naj bi smele nositi glede na svojo konfekcijsko številko. V pogovoru za Nylon je Hollidayjeva pojasnila, da je kampanjo začela, potem ko je videla svoje fotografije, ob katerih so se pojavljali žaljivi komentarji o tem, kaj naj bi ženske z večjim telesom smele obleči. Sprva je objavila nekaj fotografij in sledilce povabila, naj pokažejo oblačila, za katera so jim drugi govorili, da jih ne bi smeli nositi. Ideja se je hitro razširila v širšo skupnost.

Na modni pisti je pokazala, da velikost ni ovira

icon-expand Tess Holliday FOTO: Profimedia

Hollidayjeva ni ostala zgolj pri družbenih omrežjih. Leta 2019 se je pojavila na newyorškem tednu mode v okviru revije znamke Chromat, ki je znana po vključevanju različnih telesnih oblik, velikosti in identitet. Vogue je ob reviji izpostavil prav njeno sporočilo, da se telesa ni treba skrivati za velikimi kosi oblačil samo zato, ker ne ustrezajo tradicionalni predstavi o manekenki. Italijanski Vanity Fair je ob takratni reviji Tess Holliday prav tako izpostavil kot eno od opaznejših imen na modni brvi in poudaril, da je Chromat s svojo zasedbo modelov zavestno širil predstavo o tem, kdo je lahko del modne industrije. Njena kariera je zato zanimiva tudi z vidika sprememb v modi. Hollidayjeva je postala prepoznavna v obdobju, ko se je modna industrija vse bolj soočala z vprašanjem, ali lahko lepota obstaja tudi zunaj zelo ozkega telesnega ideala.

Ne želijo vsi biti vitki, draga

Hollidayjeva se je na podoben način odzvala tudi na komentar o zdravilu Mounjaro in hujšanju. Ko jo je eden od uporabnikov vprašal, kakšen izgovor ima za svojo težo v času, ko so zdravila za zmanjševanje telesne teže vse bolj razširjena, mu ni ponudila dolge razlage. Objavila je fotografijo v športnem nedrčku in odgovorila: "Ker ne želijo vsi biti vitki, draga." Britanski portal Tyla je njeno objavo povzel kot še en primer njenega značilnega načina odgovarjanja: brez dolgega opravičevanja in z veliko mero samozavesti. Prav v tem je verjetno tudi razlog, da njene objave sprožajo toliko odzivov. Hollidayjeva ne poskuša prepričati vseh, da morajo živeti enako kot ona. Zagovarja predvsem pravico, da človek o svojem telesu odloča sam. Tudi žaljivi komentarji ji niso tuji. Hollidayjeva je že prej objavila videoposnetek, v katerem je zbrala nekatere neprijetne komentarje, ki jih je prejemala zaradi svojega videza.

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