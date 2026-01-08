Moskisvet.com
Teri Hatcher
Zabava

Bila je ena najlepših žensk na svetu

E.R.
08. 01. 2026 00.30
0

Slavna igralka se je na ulici pojavila v popolnoma drugačni, sproščeni podobi brez ličil in v trenirki, kar je mnoge pustilo brez besed.

Hollywoodska zvezdnica Teri Hatcher, ki jo je svet spoznal kot Susan Mayer v seriji Razočarane gospodinje, je med vikendom v Los Angelesu pokazala povsem drugačno, sproščeno podobo. Namesto glamurja je izbrala udobje – brez ličil, v preveliki bež trenirki in s spetimi temnimi lasmi je bila skoraj neprepoznavna.

Teri Hatcher
Teri Hatcher FOTO: Profimedia

Na sprehodu se ji je pridružila 28-letna hči Emerson Tenney, ki jo ima z nekdanjim možem, igralcem Jonom Tenneyjem. Tudi Emerson je izbrala udoben videz v temnih hlačah in modri majici z dolgimi rokavi. Skupaj sta delovali kot povsem običajna mama in hči, ki uživata v prostem dnevu.

Skupaj ustvarjata podkast o Razočaranih gospodinjah

Teri in Emerson sta v zadnjih mesecih še posebej povezani, saj skupaj vodita podkast Desperately Devoted, v katerem znova obujata kultno serijo Razočarane gospodinje. Pri projektu se jima pridruži tudi igralka Andrea Bowen, ki je v seriji igrala Terijino hčerko Julie.

Podkast je izšel septembra in hitro pritegnil pozornost oboževalcev. V napovedi so ustvarjalci zapisali, da bodo voditeljice razkrivale "skrivnosti, grehe in zakulisne zgodbe, zaradi katerih je Wisteria Lane postala nepozabna."

Hatcher je na Instagramu navdušeno zapisala:

"To so sanje. Sedeti ob svoji televizijski hčerki @andiebo in svoji pravi hčerki @iamemersontenney – obeh, ki sta ob meni že vse življenje."

Ob tem se je pošalila še na račun svoje serijske junakinje Susan Mayer:

"Ne samo da znova gledamo serijo, govorimo tudi o življenju, odnosih in o tem, da JAZ znam kuhati. Susan tega ne bi zmogla, kajne?"

Ponovno sodelovanje z Jamesom Dentonom

Hatcher je pred kratkim ponovno stopila pred mikrofon skupaj z igralcem Jamesom Dentonom, ki je v seriji igral njenega televizijskega partnerja Mika Delfina. V eni od epizod sta se spominjala snemanja ljubezenskih prizorov, ki so na zaslonu delovali strastno, v resnici pa so se jima zdeli precej nerodni.

Denton je v smehu priznal:

"Moral sem se opravičiti Teri, ker sem bil tako lesen."

Dodal je še anekdoto o statistu, ki ga je med snemanjem tako zmedel, da je mislil, da ga bodo odpustili.

Teri Hatcher in James Denton v prizoru iz serije
Teri Hatcher in James Denton v prizoru iz serije FOTO: Profimedia

Družinski prazniki in čarobni trenutki

Med prazniki je Hatcher svojim sledilcem pokazala tudi nekaj utrinkov iz družinskega božiča. Objavila je fotografije s hčerko in starši ter zapisala:

"Najljubši del božiča je naše tradicionalno druženje na božični večer, ki traja že dve desetletji, in jutranja izmenjava daril v ujemajočih se pižamah."

Posebej ganljiv je bil trenutek z njenim očetom:

"Čeprav se morda ne spomni, da je odprl darilo, je z nami zapel pesem Gone Fishing' Binga Crosbyja – poznal je vse besede. Bilo je čarobno."

Vir: Daily Mail

Teri Hatcher Razočarane gospodinje Emerson Tenney Hollywood zvezdniki slavni znani igralke nekoč in danes videz izgled
Zabava

