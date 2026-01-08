Bila je ena najlepših žensk na svetu

Hollywoodska zvezdnica Teri Hatcher , ki jo je svet spoznal kot Susan Mayer v seriji Razočarane gospodinje, je med vikendom v Los Angelesu pokazala povsem drugačno, sproščeno podobo. Namesto glamurja je izbrala udobje – brez ličil, v preveliki bež trenirki in s spetimi temnimi lasmi je bila skoraj neprepoznavna.

Na sprehodu se ji je pridružila 28-letna hči Emerson Tenney , ki jo ima z nekdanjim možem, igralcem Jonom Tenneyjem . Tudi Emerson je izbrala udoben videz v temnih hlačah in modri majici z dolgimi rokavi. Skupaj sta delovali kot povsem običajna mama in hči, ki uživata v prostem dnevu.

Teri in Emerson sta v zadnjih mesecih še posebej povezani, saj skupaj vodita podkast Desperately Devoted, v katerem znova obujata kultno serijo Razočarane gospodinje. Pri projektu se jima pridruži tudi igralka Andrea Bowen, ki je v seriji igrala Terijino hčerko Julie.

Podkast je izšel septembra in hitro pritegnil pozornost oboževalcev. V napovedi so ustvarjalci zapisali, da bodo voditeljice razkrivale "skrivnosti, grehe in zakulisne zgodbe, zaradi katerih je Wisteria Lane postala nepozabna."

Hatcher je na Instagramu navdušeno zapisala:

"To so sanje. Sedeti ob svoji televizijski hčerki @andiebo in svoji pravi hčerki @iamemersontenney – obeh, ki sta ob meni že vse življenje."

Ob tem se je pošalila še na račun svoje serijske junakinje Susan Mayer:

"Ne samo da znova gledamo serijo, govorimo tudi o življenju, odnosih in o tem, da JAZ znam kuhati. Susan tega ne bi zmogla, kajne?"