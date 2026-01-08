Bila je ena najlepših žensk na svetu

Hollywoodska zvezdnica Teri Hatcher, ki jo je svet spoznal kot Susan Mayer v seriji Razočarane gospodinje, je med vikendom v Los Angelesu pokazala povsem drugačno, sproščeno podobo. Namesto glamurja je izbrala udobje – brez ličil, v preveliki bež trenirki in s spetimi temnimi lasmi je bila skoraj neprepoznavna.
Na sprehodu se ji je pridružila 28-letna hči Emerson Tenney, ki jo ima z nekdanjim možem, igralcem Jonom Tenneyjem. Tudi Emerson je izbrala udoben videz v temnih hlačah in modri majici z dolgimi rokavi. Skupaj sta delovali kot povsem običajna mama in hči, ki uživata v prostem dnevu.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Skupaj ustvarjata podkast o Razočaranih gospodinjah
Teri in Emerson sta v zadnjih mesecih še posebej povezani, saj skupaj vodita podkast Desperately Devoted, v katerem znova obujata kultno serijo Razočarane gospodinje. Pri projektu se jima pridruži tudi igralka Andrea Bowen, ki je v seriji igrala Terijino hčerko Julie.
Podkast je izšel septembra in hitro pritegnil pozornost oboževalcev. V napovedi so ustvarjalci zapisali, da bodo voditeljice razkrivale "skrivnosti, grehe in zakulisne zgodbe, zaradi katerih je Wisteria Lane postala nepozabna."
Hatcher je na Instagramu navdušeno zapisala:
"To so sanje. Sedeti ob svoji televizijski hčerki @andiebo in svoji pravi hčerki @iamemersontenney – obeh, ki sta ob meni že vse življenje."
Ob tem se je pošalila še na račun svoje serijske junakinje Susan Mayer:
"Ne samo da znova gledamo serijo, govorimo tudi o življenju, odnosih in o tem, da JAZ znam kuhati. Susan tega ne bi zmogla, kajne?"
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Ponovno sodelovanje z Jamesom Dentonom
Hatcher je pred kratkim ponovno stopila pred mikrofon skupaj z igralcem Jamesom Dentonom, ki je v seriji igral njenega televizijskega partnerja Mika Delfina. V eni od epizod sta se spominjala snemanja ljubezenskih prizorov, ki so na zaslonu delovali strastno, v resnici pa so se jima zdeli precej nerodni.
Denton je v smehu priznal:
"Moral sem se opravičiti Teri, ker sem bil tako lesen."
Dodal je še anekdoto o statistu, ki ga je med snemanjem tako zmedel, da je mislil, da ga bodo odpustili.
Družinski prazniki in čarobni trenutki
Med prazniki je Hatcher svojim sledilcem pokazala tudi nekaj utrinkov iz družinskega božiča. Objavila je fotografije s hčerko in starši ter zapisala:
"Najljubši del božiča je naše tradicionalno druženje na božični večer, ki traja že dve desetletji, in jutranja izmenjava daril v ujemajočih se pižamah."
Posebej ganljiv je bil trenutek z njenim očetom:
"Čeprav se morda ne spomni, da je odprl darilo, je z nami zapel pesem Gone Fishing' Binga Crosbyja – poznal je vse besede. Bilo je čarobno."
Vir: Daily Mail
