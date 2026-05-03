Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali

Od vrhunca kariere do umika iz tenisa

icon-expand Camila Giorgi FOTO: Profimedia

Camila Giorgi je v svoji karieri dosegla vrhunec leta 2018, ko se je prebila do četrtfinala Wimbledona, kasneje pa je leta 2022 dosegla tudi 26. mesto na lestvici WTA, kar je bil njen najboljši rezultat. Kot navaja BBC Sport v pregledih ženskega tenisa, je veljala za eno najbolj nepredvidljivih igralk na turneji, znano po agresivnem slogu igre in hitrih zmagah nad višje rangiranimi tekmicami. Leta 2024 se je odločila za umik iz profesionalnega tenisa, kar je sprva predstavila kot konec športne poti in začetek novega življenjskega poglavja.

Nova kariera, javne polemike in življenje zunaj igrišč

Po umiku iz športa se je Giorgijeva preizkusila v svetu mode in medijev, kar je po poročanju revije Gazzetta dello Sport precej spremenilo njeno javno podobo. Nastopila je v kampanjah in se pojavljala v vlogi modela, hkrati pa se je njeno ime znašlo tudi v medijih zaradi domnevnih finančnih nepravilnosti v Italiji. Italijanski mediji so tako poročali o obtožbah glede neplačanih obveznosti in najemnin, ki jih Giorgijeva odločno zanika. Sama je v televizijskem intervjuju za oddajo Verissimo poudarila, da so bile zgodbe pretirane in napačno predstavljene ter da je šlo za nesporazume, povezane z njenimi nekdanjimi zastopniki.

Presenetljiva napoved povratka v tenis

V zadnjem obdobju je Giorgijeva znova pritegnila pozornost, ko je v interakciji z oboževalci na družbenih omrežjih jasno odgovorila, da se namerava vrniti na turnejo WTA leta 2027. Poleg športne kariere je Giorgijeva v zadnjih letih doživela tudi pomembne spremembe v zasebnem življenju. Poročila se je s teniškim trenerjem Andreasom Ignaciom Pasuttijem ter se pojavljala kot medijska sodelavka na teniških dogodkih, kjer je delovala kot poročevalka.

