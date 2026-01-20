Pri 79 letih je izklesan kot grški bog

Sylvester Stallone je znova dokazal, da je prava ikona vztrajnosti, poroča Daily Mail. V nedeljo je na družbenih omrežjih objavil redke posnetke iz svoje razkošne vile v Palm Beachu na Floridi, kjer je pokazal izjemno formo in tetovirane bicepse. Slavni igralec, ki bo 6. julija dopolnil 80 let, je ob objavi zapisal: "Vsako leto je težje in težje, ampak zato moraš vedno bolj in bolj pritiskati. Kri, znoj in solze." Svojo domačo telovadnico je opisal kot "svetišče" oziroma "cerkev", prostor, kjer se osredotoča na napredek in disciplino.

Motivacija, ki navdihuje milijone

Stallone, ki ga na Instagramu spremlja več kot 37 milijonov ljudi, je ob selfiju poudaril, kako pomembna je telesna pripravljenost za splošno počutje: "Fizično se počutiš bolje, zato imaš moč, da dosežeš svoje cilje samozavesten in pripravljen na vsak izziv." Na TikToku in Instagramu so se hitro zvrstili komentarji občudovanja. Eden od uporabnikov je zapisal: "Za 79 let izgledaš neverjetno." Drugi pa je dodal: "Sly se nikoli ne postara!" Tudi znane osebnosti, med njimi Mario Lopez, Robert Patrick in Kim Fields, so igralcu namenile pohvale.

Stallone ostaja aktiven tako pred kamerami kot za njimi

Čeprav so ga decembra opazili s palico na podelitvi priznanj Kennedyjevega centra, Stallone ostaja izjemno dejaven. Njegov film Grudge Match iz leta 2013 je pred kratkim presenetljivo pristal med najbolj gledanimi na Paramount+. Poleg tega sodeluje pri več novih projektih. Screen Queensland je razkril, da bo Stallone produciral biografski film o junaku mornariških specialnih enot Miku Thorntonu, ki ga bo upodobil Alan Ritchson. Snemanje se začne v Avstraliji. Na poti je tudi film Petra Farrellyja I Play Rocky, ki prikazuje zakulisje nastajanja legendarnega filma Rocky iz leta 1976. Stallone je o izvirniku povedal: "Največja zmota je, da je Rocky športni film. Ni tako. To je ljubezenska zgodba. Začne se z ljubeznijo."

Zapuščina, ki presega akcijske vloge

Stallone je v intervjuju za CBS poudaril, da želi, da ga ljudje vidijo kot simbol vztrajnosti: "Resnično želim biti simbol tega, kako lahko povprečen človek premaga ogromne ovire." Trenutno se pripravlja na četrto sezono uspešnice Tulsa King, kjer ponovno igra mafijskega kapitana Dwighta "Generala" Manfredija. Poleg tega je izvršni producent druge sezone resničnostnega tekmovanja Extracted, ki bo premierno predvajana 26. januarja.

Družinsko življenje in osebne preizkušnje

Stallone je že 28 let poročen z Jennifer Flavin, s katero imata tri hčerke: Sophio, Sistine in Scarlet. Leta 2022 je Flavin za kratek čas vložila zahtevo za ločitev, a jo je po dveh tednih preklicala. Iz prvega zakona ima Stallone še sina Seargeoha, medtem ko je njegov najstarejši sin Sage tragično umrl leta 2012 zaradi srčnih zapletov.

icon-expand Sylvester Stallone in Jennifer Flavin FOTO: Profimedia

Sylvester Stallone ostaja ena najbolj navdihujočih osebnosti Hollywooda. Kljub skoraj osmim desetletjem življenja, številnim osebnim izzivom in zahtevni karieri še vedno dokazuje, da sta disciplina in predanost ključ do dolge vitalnosti. Njegova sporočila o vztrajnosti in moči navdihujejo generacije – tako na filmskem platnu kot zunaj njega.

