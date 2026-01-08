Slekla se je za naslovnico

Odkar je Sydney Sweeney leta 2019 zasijala kot Cassie Howard v HBO-jevi uspešnici Euphoria, je postala ena najbolj prepoznavnih igralk svoje generacije, piše W Magazine, katere naslovnico krasi povsem gola. V nekaj letih je zgradila impresiven repertoar – od temnih dram do romantičnih komedij – in dokazala, da je njen igralski razpon veliko širši, kot so sprva pričakovali.
V zadnjem letu je občinstvo spremljalo tri njene povsem različne transformacije. V filmu Echo Valley je zaigrala mlado žensko, ki se po odvisnosti vrne domov. V biografski drami Christy je prevzela vlogo legendarne boksarke Christy Martin, za katero je pridobila kar 14 kilogramov in sama izvajala kaskaderske prizore. V trilerju Služkinja, priredbi knjižne uspešnice Freide McFadden, pa je stopila v kožo Millie Calloway – problematične mladenke, ki se znajde v hiši zlovešče družine.
Letos se vrača v tretjo sezono Evforije, obenem pa bo zaigrala tudi Kim Novak v režijskem prvencu Colmana Dominga Scandalous.
"Svet Služkinje sem želela zgraditi od začetka"
Sweeney je pri Služkinji sodelovala tudi kot producentka.
"Knjigo sem prebrala na dušek. Ko sem izvedela, da obstaja scenarij, sem se takoj vključila," pravi. "Rada imam občutek, da lahko pomagam ustvariti celoten svet, ne le svojega lika. To je kot ogromna sestavljanka."
Posebej jo je navdušilo sodelovanje z Amando Seyfried:
"Amanda je moja duhovna žival. Ob njej se počutim popolnoma sproščeno."
Čeprav je Seyfried znana po svoji ljubezni do kvačkanja, se Sweeney te veščine ni uspela naučiti.
"Imam pa majhno kvačkano torbico, ki mi jo je podarila. To bom hranila za vedno."
Vloga boksarke, ki jo je spremenila
Za film Christy je morala Sweeney vstopiti v fizično in psihično zahtevno vlogo.
"Vedno sem se učila, da se čim bolj ločim od svojih likov. Ko režiser reče 'rez', se vrnem k sebi," pojasnjuje.
A fizična transformacija je bila intenzivna:
"Domov sem se vračala kot Christy, ker sem bila telesno povsem spremenjena. A njene travme nisem želela nositi s seboj."
Otroške sanje in izgubljene sanje
Sweeney je že kot otrok sanjala o igralski karieri, a pravi, da si ni predstavljala vsega, kar pride zraven.
"Hotela sem igrati like – to se mi je uresničilo. Nisem pa vedela, kako kompleksen je ta svet."
Zanimivo priznava, da se svojih sanj zadnje čase sploh ne spomni:
"Včasih sem lahko nadzorovala svoje sanje. Zdaj pa ne vem, ali sploh še sanjam."
"Videla je duha"
Igralka verjame, da je kot otrok doživela srečanje z nadnaravnim.
"Imela sem namišljenega prijatelja v vrtcu. Kasneje je mama ugotovila, da je ta otrok umrl pred mojim rojstvom. Bila je prestrašena."
Zvezdniški rojstni dan in sladkarije za vsako priložnost
Nedavno je praznovala rojstni dan s tematsko zabavo Syd's Planet:
"Nosila sem predelan vintage kos – obleko Britney Spears iz albuma Circus. Bila sem kot zvezdni utrinek."
Za noč čarovnic se je s prijatelji preoblekla v like iz filma Butec in butec ter Mario Party.
"Pojedla sem vse sladkarije. Imam sladkarijo za vsako razpoloženje – odvisno od dneva."
Družina, brazgotine in pogum
Sydney ima mlajšega brata, ki je stacioniran v letalstvu blizu Londona, zato ga vidi le občasno.
Priznava tudi, da ima kar nekaj brazgotin:
"Pri desetih sem se porezala z wakeboardom – 17 šivov. Strgala sem si stransko kolensko vez na motorju. V Avstraliji me je nekaj ugriznilo in pustilo keloidno brazgotino."
Na vprašanje, ali je neustrašna, odgovori brez oklevanja:
"Da. Veliko stvari me straši, ampak to me ne ustavi. Če me je strah, to vseeno naredim. Bojim se višine, pa sem skočila iz letala. Kričala sem celo pot – a potem sem želela iti še enkrat."
Vir: W Magazine
