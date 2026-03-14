Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi

Po poročanju britanskega Daily Maila je njegova teža presegla mejo 180 kilogramov . Na nedavnih slikah iz Moskve Seagal težko hodi med ljudmi in zdi se, da se komaj drži na nogah. Njegova nekdanja bahavost in atletska spretnost sta se spremenili v počasen korak debelega starca.

Ena največjih ikon akcijskih filmov, Steven Seagal , je danes komaj prepoznavna. Medtem ko je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja posnel serijo filmov, v katerih je postaven in spreten igralec svoje sovražnike pokončal z enim samim udarcem ter osvajil številna srca občinstva, trenutne slike kažejo, da se 73-letni igralec spopada z debelostjo .

Ključ do problema po navedbah virov ni le sprememba življenjskega sloga, temveč tudi njegova oddaljenost od Hollywooda in pogostejše sodelovanje v produkcijah, kjer nima veliko nadzora nad svojo podobo.

Poleg tega se v filmu "In the Name of Justice" za rusko propagando pojavlja v kadrih, ki jasno razkrivajo njegovo spremenjeno postavo. Medtem ko je v preteklosti skrbno izbiral kote, ki bi prikrivali njegovo telo, danes skriva le malo.

Oboževalci so nostalgični po časih, ko so bili njegovi udarci hitrejši od bliska in so se nasprotniki bali njegove mišičaste postave – danes je od njega ostalo predvsem ime, ki skriva senco nekdanje slave.