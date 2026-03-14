Steven Segal
Novice

Nekoč je lomil kosti in srca, danes komaj hodi

Moškisvet.com
14. 03. 2026 04.00
5

Steven Seagal je nekoč slovel kot lomilec ženskih src in veljal za ikono akcijskih filmov, danes pa je od njega ostalo predvsem ime, ki skriva senco nekdanje slave.

Ena največjih ikon akcijskih filmov, Steven Seagal, je danes komaj prepoznavna. Medtem ko je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja posnel serijo filmov, v katerih je postaven in spreten igralec svoje sovražnike pokončal z enim samim udarcem ter osvajil številna srca občinstva, trenutne slike kažejo, da se 73-letni igralec spopada z debelostjo.

Po poročanju britanskega Daily Maila je njegova teža presegla mejo 180 kilogramov. Na nedavnih slikah iz Moskve Seagal težko hodi med ljudmi in zdi se, da se komaj drži na nogah. Njegova nekdanja bahavost in atletska spretnost sta se spremenili v počasen korak debelega starca.

Ključ do problema po navedbah virov ni le sprememba življenjskega sloga, temveč tudi njegova oddaljenost od Hollywooda in pogostejše sodelovanje v produkcijah, kjer nima veliko nadzora nad svojo podobo. 

Poleg tega se v filmu "In the Name of Justice" za rusko propagando pojavlja v kadrih, ki jasno razkrivajo njegovo spremenjeno postavo. Medtem ko je v preteklosti skrbno izbiral kote, ki bi prikrivali njegovo telo, danes skriva le malo. 

Oboževalci so nostalgični po časih, ko so bili njegovi udarci hitrejši od bliska in so se nasprotniki bali njegove mišičaste postave – danes je od njega ostalo predvsem ime, ki skriva senco nekdanje slave.

Vir: Profimedia

Steven Seagal slavni znani igralci debelost prekomerna telesna teža nekoč in danes sprememba videza
KOMENTARJI (5)

amedeo 29. 10. 2025 15.24
Debel ter s slabo lasuljo...
Miran1960 29. 10. 2025 12.25
častni državljan Srbije...
Bebo2 29. 10. 2025 10.57
žalostno
robica03 29. 10. 2025 09.48
Rus- ima državljanstvo
ata_jez 29. 10. 2025 09.11
Nepozaben. Predvsem njegov tek ... 😁
