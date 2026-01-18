Komik, ki nastop vedno zaključi zgoraj brez

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Od študentske legende do enega najbolj prepoznavnih komikov

Če ste kdaj naleteli na posnetek komika, ki se na odru pojavi brez majice, kriči, se smeji lastnim šalam in pripoveduje neverjetne zgodbe, obstaja velika verjetnost, da ste gledali Berta Kreischerja. Američan, ki ga občinstvo pozna pod vzdevkom The Machine, je danes ena najvidnejših osebnosti svetovne stand-up scene, poroča dnevnik.hr. Rojen je bil leta 1972 na Floridi, njegova pot v komedijo pa se je začela precej nenavadno. Med študijem na Florida State University ga je revija Rolling Stone leta 1997 razglasila za "največjega žurerja v Ameriki". Članek je postal tako kulten, da je pozneje navdihnil film Van Wilder, kar je bil prvi korak k njegovemu legendarnemu statusu.

icon-expand Bert Kreischer FOTO: Profimedia

Slog, ki ga ne moreš zamenjati z nikomer drugim

Kreischer sprva ni načrtoval kariere v komediji, a ko je stopil na oder, je hitro našel svoj prepoznavni slog – energičen, glasen, fizičen in popolnoma nefiltriran. Njegov humor temelji na iskrenosti, samoironiji in pripovedovanju zgodb, ki so tako neverjetne, da se zdijo izmišljene, a jih komik vedno predstavi kot resnične. Najbolj znana med njimi je legendarna pripoved "The Machine", v kateri opisuje potovanje v Rusijo in naključno prijateljevanje z mafijo. Zgodba je postala viralna senzacija, leta 2023 pa je dobila tudi filmsko različico. V filmu The Machine Kreischer igra samega sebe, njegov lik očeta pa je prevzel Mark Hamill.

Netflix, podkasti in globalna prepoznavnost

Kreischer je danes stalnica na največjih svetovnih odrih in platformah za pretakanje. Njegove Netflixove specialke Secret Time, Hey Big Boy in Razzle Dazzle so dosegle milijone gledalcev in utrdile njegov status enega najbolj priljubljenih komikov svoje generacije. Poleg stand-upa je izjemno uspešen tudi v svetu podkastov. Najbolj znan je njegov projekt "2 Bears 1 Cave", ki ga vodi skupaj s komikom Tomom Seguro. Redno gostuje tudi pri Joeju Roganu, kjer si še dodatno gradi podobo neukrotljivega, neposrednega in brutalno iskrenega zabavljača.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 2 Bert Kreischer



Humor, ki združuje kaos, iskrenost in družinsko toplino

Kreischerjev humor pogosto kroži okoli alkohola, družinskega življenja, turnej in njegovih lastnih napak. Čeprav ga nekateri kritizirajo zaradi pretiravanja, ga oboževalci obožujejo prav zaradi pristnosti. Komik se pogosto pošali tudi na račun svoje žene LeeAnn in hčerk Ile ter Georgie, pri čemer spretno prepleta provokacijo in toplino. Njegova sposobnost, da se norčuje iz samega sebe, je eden glavnih razlogov, zakaj je postal tako priljubljen. Kreischer se ne boji priznati svojih slabosti, kar občinstvo pogosto opiše kot osvežujoče in osvobajajoče.

The Machine, ki se ne ustavlja

Bert Kreischer je danes veliko več kot komik – je blagovna znamka, fenomen in eden najbolj vplivnih glasov sodobne stand-up komedije. Od študentskega žurerja do globalne zvezde je prehodil pot, ki je tako neverjetna, da bi lahko bila del njegovega nastopa. In glede na njegov tempo se zdi, da se The Machine še dolgo ne bo ustavil.

