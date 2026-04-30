Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo

Izklesana postava, ki je pritegnila pozornost Raquel Mauri je že več let prepoznavna po doslednem športnem življenjskem slogu. Kot poroča španski športni medij Marca, je redna telesna aktivnost del njene vsakodnevne rutine, kar se jasno odraža na njenem telesu. Na najnovejših fotografijah so posebej izstopali izklesani trebušnjaki, ki so hitro postali glavna tema komentarjev njenih sledilcev.

Val navdušenja na družbenih omrežjih

Objava je sprožila številne odzive. Pod fotografijami so se vrstile pohvale, mnogi pa so zapisali, da Raquel "izgleda bolje kot kadarkoli prej". Sledilci so poudarili predvsem njeno disciplino in vztrajnost, saj menijo, da je prav doslednost ključ do njenega izjemnega videza.

Zdrav življenjski slog kot del vsakdana

Raquel Mauri je že dolgo znana po tem, da daje velik poudarek zdravemu načinu življenja. Kot navaja hrvaški portal 24sata, redno trenira in skrbi za uravnoteženo prehrano, kar ji pomaga ohranjati fit postavo. Ljubezenska zgodba z Ivanom Rakitićem Raquel in Ivan Rakitić imata eno bolj znanih ljubezenskih zgodb v svetu športa. Spoznala sta se v Sevilli, kjer je Raquel delala v hotelskem baru. Nogometaš je v več intervjujih povedal, da ga je takoj pritegnila in da se je vanjo zaljubil že ob prvem srečanju. Kot je opisal v pogovoru za španske medije, je večkrat prihajal v lokal, kjer je delala, čeprav sprva ni govorila njegovega jezika. Čeprav ga je na začetku večkrat zavrnila, saj jo je skrbela negotovost nogometnega življenja, je sčasoma popustila. Tako sta se leta 2013 poročila in zdaj imata dve hčerki.

