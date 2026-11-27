Sofía Vergara prvič pred svojim 7,5 metra visokim kipom

Zvezdnica Sofía Vergara se je vrnila v rodno Barranquillo v Kolumbiji, kjer si je prvič ogledala monumentalni bronasti kip, postavljen v njeno čast. Skulptura stoji na promenadi Gran Malecón ob reki Magdaleni in je visoka kar 7,5 metra. Kot poroča argentinski časnik LA NACION, je kip izdelal kolumbijski kipar Yino Márquez. Tehta približno 5,5 tone, odkrili pa so ga 10. julija 2025, na igralkin triinpetdeseti rojstni dan. Kip prikazuje Vergaro v modri obleki z eno roko, iztegnjeno proti nebu. Posebnost je tudi dejstvo, da igralke ob prvotnem odkritju ni bilo na slovesnosti, zato je bil njen poznejši obisk prvo osebno srečanje z večmetrsko bronasto upodobitvijo.

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Ob vrnitvi v Kolumbijo prejela posebno priznanje

Obisk ni bil namenjen zgolj ogledu kipa. Mesto se je igralki poklonilo tudi za njeno mednarodno kariero in promocijo Kolumbije po svetu. Prejela je naziv častne prebivalke Barranquille, mestno medaljo in posebno priznanje, povezano s kulturno dediščino tamkajšnjega karnevala. Po poročanju kolumbijskega medija Noticias Caracol je bil kip zasnovan kot poklon igralki, ki je kljub svetovni slavi ostala povezana s svojim rojstnim mestom. Vergara je ob srečanju s spomenikom pozirala ob njem in celo ponovila pozo, v kateri je upodobljena bronasta različica nje same. Dogodek je bil zanjo očitno zelo oseben, saj je večkrat poudarila, koliko ji pomeni vrnitev v kraj, kjer je odraščala.

icon-expand Sofia Vergara FOTO: Profimedia

S šalo o nekdanjem možu poskrbela za smeh

Ob slovesnosti ni manjkalo niti humorja, po katerem je igralka dobro znana. Med govorom se je pošalila tudi na račun nekdanjega moža Joeja Manganiella, ki je bil med obiskovalci. Ko ga je opazila z novo partnerko, je v svojem značilnem slogu pripomnila, da je tudi njen nekdanji mož prišel iz Barranquille in da zdaj sedi tam z novo, petnajst let mlajšo žensko. Njena opazka je med zbranimi sprožila smeh. O njenem obisku in zabavnem govoru je poročal tudi kolumbijski medij Noticias RCN. Igralka je s sproščenim nastopom znova pokazala, da kljub svetovni slavi ni izgubila smisla za humor.

Sofía Vergara ni pozabila svojih korenin

Čeprav je že vrsto let povezana s Hollywoodom, ostaja močno navezana na Kolumbijo. Svetovno prepoznavnost je dosegla predvsem z vlogo Glorie Delgado-Pritchett v priljubljeni humoristični seriji Moderna družina, pozneje pa je navdušila tudi z zahtevnejšo vlogo v seriji Griselda. Ob vrnitvi v Barranquillo je poudarila, da je iz rojstnega mesta odšla že pred mnogimi leti, vendar je to vedno ostalo del nje. Tam so njeni najlepši spomini, družina, prijatelji in otroštvo. Med obiskom se je družila z bližnjimi, uživala v tradicionalni kolumbijski hrani ter se prepustila glasbi in plesom, značilnim za tamkajšnji karneval. Spremljal jo je tudi sin Manolo.

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