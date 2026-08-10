Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu

Od Reke do modnih pist

Slavica Ecclestone se je rodila kot Slavica Radić leta 1958 na Reki. Otroštvo je preživela med Hrvaško in Bosno in Hercegovino, kjer je odraščala v precej bolj preprostem okolju, kot ga je pozneje spoznala v svetu visoke družbe. Že v mladosti je zaradi svoje višine in videza vstopila v svet mode. Kot poroča hrvaški Večernji list, je svojo manekensko kariero začela v nekdanji Jugoslaviji, pozneje pa jo je pot vodila tudi na mednarodne modne piste. Sodelovala je z več znanimi modnimi znamkami, med drugim tudi z italijansko modno hišo Armani. Prav v svetu mode se je zgodilo srečanje, ki je popolnoma spremenilo njeno življenje.

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Usodno srečanje z Berniejem Ecclestonom

Slavica je Bernieja Ecclestona spoznala leta 1982 na promocijskem dogodku, povezanem s formulo ena. Takrat je bil Ecclestone že eden najvplivnejših ljudi v avtomobilskem športu, saj je imel ključno vlogo pri komercialnem razvoju formule ena. Čeprav je bila med njima skoraj tridesetletna starostna razlika, se je iz poznanstva razvila dolgoletna zveza. Par se je poročil leta 1985, v zakonu pa sta se jima rodili hčerki Tamara in Petra. Britanski in ameriški mediji so skozi leta pogosto pisali, da je bila Slavica ena redkih oseb, ki je poznala zasebno stran enega najmočnejših mož svetovnega avtomobilskega športa.

icon-expand Slavica Ecclestone in Bernie Ecclestone FOTO: Profimedia

Ločitev, ki je pritegnila pozornost sveta

Največ zanimanja javnosti je Slavica Ecclestone vzbudila po ločitvi leta 2009. Po 24 letih zakona sta se z Berniejem razšla, njuna ločitev pa je postala ena najbolj odmevnih v zgodovini. Kot je takrat poročal Forbes, je bilo Ecclestonovo premoženje ocenjeno na več milijard dolarjev, zato so finančni strokovnjaki pričakovali eno največjih ločitvenih poravnav vseh časov. Čeprav natančen znesek nikoli ni bil uradno potrjen, so številni finančni mediji ocenili, da je Slavica prejela približno 1,2 milijarde dolarjev. Investopedia jo je zaradi tega uvrstila med najbolj znane primere izjemno dragih ločitev, kjer so bile v igri ogromne vrednosti premoženja. Prav zaradi te poravnave se je njeno ime pogosto pojavljalo ob seznamih najbogatejših ločenk na svetu.

Življenje po Bernieju Ecclestonu

Po ločitvi se je Slavica umaknila iz središča pozornosti. Za razliko od nekaterih članov družine Ecclestone se danes redko pojavlja v javnosti in večino časa namenja zasebnemu življenju. Njeni hčerki sta ostali povezani z javnim življenjem. Tamara Ecclestone je znana kot televizijska osebnost, Petra Ecclestone pa kot podjetnica in zbirateljica luksuznih nepremičnin. Čeprav se Slavica ne izpostavlja več pogosto, njeno ime še vedno ostaja povezano z eno največjih finančnih zgodb v svetu slavnih.

Ženska, ki je povezala svet mode in formule ena

Zgodba Slavice Ecclestone ni zanimiva samo zaradi denarja. Njena pot predstavlja nenavaden prehod iz sveta manekenstva v eno najvplivnejših družin svetovnega športa. Iz dekleta z Reke je postala del imperija formule ena in žena človeka, ki je ta šport spremenil v globalni posel. Njena ločitev je nato njeno ime zapisala med najbolj prepoznavne zgodbe o bogastvu, družinskih odnosih in razdelitvi premoženja. Kaj danes počne Slavica Ecclestone? Čeprav je bila nekoč ena najbolj prepoznavnih žensk v svetu formule ena, se je Slavica Ecclestone po ločitvi od Bernieja Ecclestona umaknila iz javnega življenja. Nekdanja manekenka danes zelo redko nastopa v medijih in zasebnost postavlja precej višje kot v času zakona z enim najvplivnejših ljudi v avtomobilskem športu.

icon-expand Po 24 letih zakona je Slavica vložila zahtevo za ločitev FOTO: Profimedia

Po podatkih tujih medijev se Slavica večinoma posveča družini in zasebnemu življenju. Še vedno ostaja povezana s hčerkama Tamaro in Petro Ecclestone, ki sta po očetu in materi prav tako del sveta velikega premoženja. Tamara je znana kot televizijska osebnost in vplivnica, Petra pa kot podjetnica ter lastnica številnih luksuznih nepremičnin. V zadnjih letih se je družina Ecclestone v medijih pojavljala predvsem zaradi velikih sprememb v življenju Bernieja Ecclestona. Nekdanji vodja formule ena je leta 2025 prodal svojo slovito zbirko 69 dirkalnih avtomobilov, v kateri so bili tudi zgodovinski bolidi znamk Ferrari, Brabham in drugih ekip. Po poročanju Reutersa in BBC Sporta je bila zbirka ocenjena na več sto milijonov funtov, kupec pa je postal Mark Mateschitz, sin ustanovitelja Red Bulla. Tudi prodaja dela njegovega premoženja je znova pritegnila pozornost javnosti. Kot je poročal The Sun, je Ecclestone prodal eno od svojih jaht, v prodajo pa je ponudil tudi drugo, saj se pri svojih letih želi postopoma znebiti dela premoženja in zmanjšati obveznosti. Kljub ogromnemu bogastvu in svetovni prepoznavnosti Slavica Ecclestone danes živi precej drugače kot nekoč. Namesto javnih nastopov, rdečih preprog in medijske pozornosti je izbrala mirnejše življenje stran od kamer. Njena zgodba pa ostaja ena najbolj zanimivih povezav med svetom mode, formule ena in milijardnega premoženja.

icon-expand Družina Ecclestone FOTO: Profimedia