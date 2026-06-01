Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?

Svetlolasa lepotica Xandra Pohl je pozirala za novo kampanjo revije, ki velja za eno najprestižnejših platform za modele kopalk na svetu, in dokazala, zakaj velja za eno najobetavnejših zvezdnic mlajše generacije.
Od študentke do medijske zvezdnice
Čeprav jo danes mnogi poznajo predvsem kot vplivnico in model, je Xandra svojo prepoznavnost začela graditi kot DJ-ka. Xandra se je z DJ-anjem začela ukvarjati že v srednji šoli, ko jo je močno navdušil nastop avstralske DJ-ke Alison Wonderland na festivalu Lollapalooza. Takrat se je odločila, da se bo tudi sama preizkusila v glasbi, osnov DJ-anja pa se je učila samostojno, predvsem s pomočjo spletnih videov in spletnih učnih vsebin, je dejala v intervjuju za Elite Daily.
Kasneje je svojo pot nadaljevala na University of Miami, kjer je študirala marketing. Prav v času študija je začela intenzivneje graditi svojo prepoznavnost na družbenih omrežjih, kar ji je kasneje odprlo vrata v svet mode, zabavne industrije in sodelovanj z velikimi blagovnimi znamkami.
Njena prisotnost na družbenih omrežjih je v zadnjih letih eksplodirala. Milijoni ogledov videoposnetkov in številni sledilci so ji odprli vrata v svet mode, zabavne industrije in oglaševanja. Danes sodeluje z uglednimi blagovnimi znamkami ter redno nastopa na ekskluzivnih dogodkih.
Pomembna prelomnica s Sports Illustrated
Posebno prelomnico v njeni karieri predstavlja sodelovanje z revijo Sports Illustrated.
Leta 2023 je prvič pritegnila širšo pozornost med nastopom na modni reviji Sports Illustrated Swimsuit Runway. Že leto pozneje je dosegla pomemben mejnik, ko je debitirala v znameniti letni izdaji revije, kjer so se v preteklosti predstavile številne svetovno znane manekenke.
Čeprav jo javnost pogosto opazuje predvsem zaradi privlačnega videza, Xandra poudarja, da želi graditi večplastno kariero. Poleg glasbe in modelinga se posveča ustvarjanju digitalnih vsebin, sodelovanju z modnimi znamkami ter razvoju lastne blagovne znamke.
