Kdo je skrivnostna lepotica, ki je na plaži ukradla vse poglede?

Svetlolasa lepotica Xandra Pohl je pozirala za novo kampanjo revije, ki velja za eno najprestižnejših platform za modele kopalk na svetu, in dokazala, zakaj velja za eno najobetavnejših zvezdnic mlajše generacije.

Čeprav jo danes mnogi poznajo predvsem kot vplivnico in model, je Xandra svojo prepoznavnost začela graditi kot DJ-ka. Xandra se je z DJ-anjem začela ukvarjati že v srednji šoli, ko jo je močno navdušil nastop avstralske DJ-ke Alison Wonderland na festivalu Lollapalooza. Takrat se je odločila, da se bo tudi sama preizkusila v glasbi, osnov DJ-anja pa se je učila samostojno, predvsem s pomočjo spletnih videov in spletnih učnih vsebin, je dejala v intervjuju za Elite Daily.

Kasneje je svojo pot nadaljevala na University of Miami, kjer je študirala marketing. Prav v času študija je začela intenzivneje graditi svojo prepoznavnost na družbenih omrežjih, kar ji je kasneje odprlo vrata v svet mode, zabavne industrije in sodelovanj z velikimi blagovnimi znamkami.

Njena prisotnost na družbenih omrežjih je v zadnjih letih eksplodirala. Milijoni ogledov videoposnetkov in številni sledilci so ji odprli vrata v svet mode, zabavne industrije in oglaševanja. Danes sodeluje z uglednimi blagovnimi znamkami ter redno nastopa na ekskluzivnih dogodkih.