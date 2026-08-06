Uradno je: osvojila ga je Neymarjeva bivša

Shawn Mendes in Bruna Marquezine sta bila več mesecev predmet govoric, vendar nobeden od njiju zveze ni želel uradno potrditi. Prve govorice so se pojavile konec leta 2025, ko so ju oboževalci začeli opažati skupaj v Braziliji in Združenih državah Amerike.

Kot poroča brazilski portal Gshow, sta bila pevec in igralka že prej večkrat videna skupaj, med drugim na dogodkih v Braziliji, vendar sta se dolgo izogibala javnim izjavam o svojem odnosu.

Prelomnica je prišla, ko je Mendes na družbenih omrežjih objavil posebno voščilo za Brunin rojstni dan. S tem je prvič javno pokazal, da njun odnos ni več zgolj govorica, temveč resna zveza. Po poročanju revije People je pevec ob objavi poudaril, da je Bruna močno vplivala na njegovo življenje.