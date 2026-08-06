Uradno je: osvojila ga je Neymarjeva bivša

Ljubezenska zgodba, ki je dolgo ostala skrita
Shawn Mendes in Bruna Marquezine sta bila več mesecev predmet govoric, vendar nobeden od njiju zveze ni želel uradno potrditi. Prve govorice so se pojavile konec leta 2025, ko so ju oboževalci začeli opažati skupaj v Braziliji in Združenih državah Amerike.
Kot poroča brazilski portal Gshow, sta bila pevec in igralka že prej večkrat videna skupaj, med drugim na dogodkih v Braziliji, vendar sta se dolgo izogibala javnim izjavam o svojem odnosu.
Prelomnica je prišla, ko je Mendes na družbenih omrežjih objavil posebno voščilo za Brunin rojstni dan. S tem je prvič javno pokazal, da njun odnos ni več zgolj govorica, temveč resna zveza. Po poročanju revije People je pevec ob objavi poudaril, da je Bruna močno vplivala na njegovo življenje.
Kdo je Bruna Marquezine, ženska, ki je osvojila Shawnovo srce?
Bruna Marquezine velja za eno najbolj znanih brazilskih igralk. Kariero je začela že kot otrok, pozneje pa postala velika zvezda brazilskih televizijskih nadaljevank.
Mednarodno občinstvo jo pozna predvsem po vlogi v filmu Blue Beetle, kjer je nastopila v eni glavnih vlog. Poleg igralske kariere je v Braziliji znana tudi kot modna ikona in ena najbolj spremljanih javnih osebnosti.
Njeno ime je bilo v preteklosti pogosto povezano tudi z nogometašem Neymarjem. Zvezdnika sta bila skupaj več let, njuna zveza pa je bila ena najbolj spremljanih ljubezenskih zgodb v Braziliji. Razšla sta se leta 2018.
Shawn Mendes po razmerju s Camilo Cabello znova zaljubljen
Za Shawna Mendesa je nova zveza prva velika javna romanca po odmevnem odnosu s pevko Camilo Cabello. Njuna zveza je trajala od leta 2019 do 2021, kasneje pa sta se za kratek čas ponovno zbližala.
Mendes je v preteklosti večkrat govoril o pritisku, ki ga prinaša javno življenje in razkrivanje zasebnosti. Prav zato je bila njegova odločitev, da Bruna postane del njegovih javnih objav, za oboževalce precej pomemben trenutek.
Viri: People, InStyle, Gshow, La Nación, E! News
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