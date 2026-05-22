Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Shania Twain
Zabava

Prepoznate to ikono? Zvezdnica sprožila burne odzive

B.R.
22. 05. 2026 02.21
0

Zvezdnica je na nedavni rdeči preprogi pritegnila veliko pozornosti, saj jo je del javnosti komaj prepoznal.

Zvezdnica je na nedavni rdeči preprogi pritegnila veliko pozornosti.
Zvezdnica je na nedavni rdeči preprogi pritegnila veliko pozornosti. FOTO: Profimedia

Shania Twain je na podelitvi Academy of Country Music Awards 2026 v Las Vegasu pritegnila veliko pozornosti, po dogodku pa so se na družbenih omrežjih hitro pojavili številni komentarji, v katerih so jo nekateri uporabniki opisali kot "neprepoznavno" oziroma "zelo drugačno kot v preteklosti", kot poroča revija People.

Nastop, ki je sprožil val odzivov

Po poročanju revije Page Six so se na platformi X kmalu po njenem nastopu začeli vrstiti odzivi uporabnikov, pri čemer so nekateri zapisali, da "ne izgleda več kot ista oseba", drugi pa so dodali, da jo je "težko prepoznati", medtem ko so posamezni komentarji šli še dlje in navajali, da je "videti popolnoma drugače kot prej", kar se je hitro razširilo tudi na druge družbene platforme.

Ljudje so izpostavili predvsem spremembe v obraznih potezah, ki jih nekateri opisujejo kot bolj "gladke" ali spremenjene.

Na družbenih omrežjih so se odzivi hitro razdelili, saj so nekateri uporabniki zapisali, da jih je sprememba presenetila in da jo sprva niso prepoznali, drugi pa so poudarili, da gre za naravno spremembo skozi leta in da ostaja ena najbolj prepoznavnih glasbenih ikon.

Shania Twain leta 2019
Shania Twain leta 2019 FOTO: Profimedia

Na družbenih omrežjih so se odzivi hitro razdelili, saj so nekateri uporabniki zapisali, da jih je sprememba presenetila in da jo sprva niso prepoznali, drugi pa so poudarili, da gre za naravno spremembo skozi leta in da ostaja ena najbolj prepoznavnih glasbenih ikon: "Konec tedna sem na podelitvi nagrad ACM opazila Shanio Twain, ki je pri šestdesetih letih nastopila v prosojnem korzetu. Njen lifting obraza, dvig obrvi in uravnotežena uporaba botoksa so name naredile velik vtis."

Shania je ena najbolj uspešnih country-pop izvajalk vseh časov, ki je svetovno slavo dosegla z albumoma The Woman in Me in Come On Over, ki sta po navedbah glasbenih arhivov med najbolje prodajanimi albumi v zgodovini žanra. Znana je po hitih, kot so "Man! I Feel Like a Woman!" in "You're Still the One", s katerimi je v devetdesetih letih močno zaznamovala svetovno glasbeno sceno in ostaja ena najbolj prepoznavnih glasbenih ikon.

Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Preberi še
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Je to sploh še ista oseba? Lepa igralka postala neprepoznavna
Preberi še
Je to sploh še ista oseba? Lepa igralka postala neprepoznavna
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Shania Twain rdeča preproga estrada glasba sprememba videza glasbena ikona lepotni posegi šovbiznis estetski posegi znane osebnosti country glasba estetski popravki
Zabava

Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu

Moskisvet.com Uganete, kdo je to?
Moskisvet.com Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Moskisvet.com Vsi ga uporabljamo: Kako je nastal eden najbolj prepoznavnih simbolov?
Cekin.si Tri astrološka znamenja, ki ne marajo kupovati daril
24ur.com Zvezdnica na rdeči preprogi s prekritim obrazom: 'Vizažist ni vesel'
Moskisvet.com Od te lepotice je danes ostala samo še glava
24ur.com Kdo je blestel na rdeči preprogi emmyjev?
Priporoča
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 2
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 4
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 5
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 6
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 8
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 10
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 11
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 12
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 13
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 14
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 15
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 16
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 17
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 18
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 19
  • Parkside maj PROPLUS vrtiljak garden 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737