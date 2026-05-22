Prepoznate to ikono? Zvezdnica sprožila burne odzive

Shania Twain je na podelitvi Academy of Country Music Awards 2026 v Las Vegasu pritegnila veliko pozornosti, po dogodku pa so se na družbenih omrežjih hitro pojavili številni komentarji, v katerih so jo nekateri uporabniki opisali kot "neprepoznavno" oziroma "zelo drugačno kot v preteklosti", kot poroča revija People .

Po poročanju revije Page Six so se na platformi X kmalu po njenem nastopu začeli vrstiti odzivi uporabnikov, pri čemer so nekateri zapisali, da "ne izgleda več kot ista oseba", drugi pa so dodali, da jo je "težko prepoznati", medtem ko so posamezni komentarji šli še dlje in navajali, da je "videti popolnoma drugače kot prej", kar se je hitro razširilo tudi na druge družbene platforme.

Ljudje so izpostavili predvsem spremembe v obraznih potezah, ki jih nekateri opisujejo kot bolj "gladke" ali spremenjene.

Na družbenih omrežjih so se odzivi hitro razdelili, saj so nekateri uporabniki zapisali, da jih je sprememba presenetila in da jo sprva niso prepoznali, drugi pa so poudarili, da gre za naravno spremembo skozi leta in da ostaja ena najbolj prepoznavnih glasbenih ikon.