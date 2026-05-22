Prepoznate to ikono? Zvezdnica sprožila burne odzive

Shania Twain je na podelitvi Academy of Country Music Awards 2026 v Las Vegasu pritegnila veliko pozornosti, po dogodku pa so se na družbenih omrežjih hitro pojavili številni komentarji, v katerih so jo nekateri uporabniki opisali kot "neprepoznavno" oziroma "zelo drugačno kot v preteklosti", kot poroča revija People.
Nastop, ki je sprožil val odzivov
Po poročanju revije Page Six so se na platformi X kmalu po njenem nastopu začeli vrstiti odzivi uporabnikov, pri čemer so nekateri zapisali, da "ne izgleda več kot ista oseba", drugi pa so dodali, da jo je "težko prepoznati", medtem ko so posamezni komentarji šli še dlje in navajali, da je "videti popolnoma drugače kot prej", kar se je hitro razširilo tudi na druge družbene platforme.
Ljudje so izpostavili predvsem spremembe v obraznih potezah, ki jih nekateri opisujejo kot bolj "gladke" ali spremenjene.
Na družbenih omrežjih so se odzivi hitro razdelili, saj so nekateri uporabniki zapisali, da jih je sprememba presenetila in da jo sprva niso prepoznali, drugi pa so poudarili, da gre za naravno spremembo skozi leta in da ostaja ena najbolj prepoznavnih glasbenih ikon: "Konec tedna sem na podelitvi nagrad ACM opazila Shanio Twain, ki je pri šestdesetih letih nastopila v prosojnem korzetu. Njen lifting obraza, dvig obrvi in uravnotežena uporaba botoksa so name naredile velik vtis."
Shania je ena najbolj uspešnih country-pop izvajalk vseh časov, ki je svetovno slavo dosegla z albumoma The Woman in Me in Come On Over, ki sta po navedbah glasbenih arhivov med najbolje prodajanimi albumi v zgodovini žanra. Znana je po hitih, kot so "Man! I Feel Like a Woman!" in "You're Still the One", s katerimi je v devetdesetih letih močno zaznamovala svetovno glasbeno sceno in ostaja ena najbolj prepoznavnih glasbenih ikon.
