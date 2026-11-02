'Enaki sta!' Severina s seksi preobrazbo poskrbela za spletni vihar

Severina kot Lara Croft: črn kostum, dolga kitka in drzni dodatki
Priljubljena hrvaška pevka Severina dobro ve, kako pritegniti pozornost, tokrat pa je presenetila z nekoliko drugačno odrsko podobo. Ob noči čarovnic je na nastopu v Podčetrtku izbrala kostum ene najbolj prepoznavnih pustolovk iz sveta filmov in videoiger – Lare Croft.
Svojo preobrazbo je pokazala tudi na Instagramu, kjer je objavila več fotografij iz zakulisja. Ob njih je zapisala: "Sinoči smo bili v Podčetrtku (za noč čarovnic) malo Lara Cro ... ft."
Za preobrazbo je izbrala oprijet črn kombinezon brez rokavov, usnjene pasove, tokove z imitacijami pištol, mrežaste nogavice in robustne črne škornje. Posebno pozornost je pritegnila njena pričeska. Dolge rjave lase je spela v visoko, tesno spleteno kito, ob obrazu pa pustila dva ravna pramena.
S poudarjenimi očmi in dovršeno pričesko je pevka zadela skoraj vse značilnosti videza neustrašne pustolovke. Fotografije, na katerih pozira tudi z odrskimi rekviziti, so celotno preobrazbo še dodatno približale filmski različici Lare Croft.
Oboževalci jo primerjajo z Angelino Jolie: Človek, saj sta enaki!
Največ pozornosti pa niso pritegnili samo kostum in modni dodatki, temveč tudi primerjave z Angelino Jolie. Prav ameriška igralka je namreč Laro Croft upodobila v dveh filmskih uspešnicah, zato oboževalci dobro poznajo njeno značilno podobo.
Pod Severinino objavo so se hitro zvrstili številni komentarji. Med drugim so zapisali: Angelina Jolie je zapustila klepet, Sprva sem mislila, da je Angelina, Človek, saj sta enaki! in Kakšna kraljica!.
Lara Croft, ki jo je na velikem platnu proslavila Angelina Jolie
Lara Croft je ena najbolj prepoznavnih ženskih junakinj iz sveta videoiger. Prvič se je pojavila leta 1996 v igri Tomb Raider, pozneje pa je osvojila tudi filmska platna.
Angelina Jolie jo je upodobila v filmih Lara Croft: Tomb Raider iz leta 2001 in Lara Croft: Tomb Raider – Zibelka življenja iz leta 2003. Njena podoba pustolovke z oprijeto opravo, dolgimi lasmi in značilnimi dodatki je postala prepoznavna po vsem svetu.
Viri: tportal, Index.hr, Dnevnik.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV