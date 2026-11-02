'Enaki sta!' Severina s seksi preobrazbo poskrbela za spletni vihar

Priljubljena hrvaška pevka Severina dobro ve, kako pritegniti pozornost, tokrat pa je presenetila z nekoliko drugačno odrsko podobo. Ob noči čarovnic je na nastopu v Podčetrtku izbrala kostum ene najbolj prepoznavnih pustolovk iz sveta filmov in videoiger – Lare Croft.

Svojo preobrazbo je pokazala tudi na Instagramu, kjer je objavila več fotografij iz zakulisja. Ob njih je zapisala: "Sinoči smo bili v Podčetrtku (za noč čarovnic) malo Lara Cro ... ft."

Za preobrazbo je izbrala oprijet črn kombinezon brez rokavov, usnjene pasove, tokove z imitacijami pištol, mrežaste nogavice in robustne črne škornje. Posebno pozornost je pritegnila njena pričeska. Dolge rjave lase je spela v visoko, tesno spleteno kito, ob obrazu pa pustila dva ravna pramena.

S poudarjenimi očmi in dovršeno pričesko je pevka zadela skoraj vse značilnosti videza neustrašne pustolovke. Fotografije, na katerih pozira tudi z odrskimi rekviziti, so celotno preobrazbo še dodatno približale filmski različici Lare Croft.