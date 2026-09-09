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Nikolina Šaponja
Zabava

Po Severini in Sofiji zdaj otrok: kdo je Nikolina, ljubezen Igorja Kojića?

B.R.
09. 09. 2026 15.07
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Po novici, da Igor Kojić pričakuje prvega otroka, je pozornost javnosti usmerjena tudi v njegovo partnerico. 27-letna Nikolina Šaponja prihaja z Reke, širša javnost pa jo je poznala že pred zvezo s Kojićem.

Bila je prva spremljevalka na izboru za miss

Nikolina Šaponja je nase prvič bolj opazno opozorila leta 2019, ko je sodelovala na izboru za miss primorsko-goranske županije in osvojila naziv prve spremljevalke.

Po koncu manekenskega obdobja pa se ni umaknila iz javnega življenja. Kot poroča Story, se je pozneje vključila tudi v politiko in postala aktivna v Forumu mladih SDP ter Svetu mladih mesta Reka.

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Ukvarjala se je tudi s politiko

Šaponja je bila dejavna predvsem na lokalni ravni. Ukvarjala se je z vprašanji, povezanimi z mladimi, in sodelovala pri delu Sveta mladih mesta Reka.

Tudi 24sata jo opisuje kot nekdanjo udeleženko lepotnega tekmovanja, ki je pozneje vstopila v politične vode. Njeno ime se je tako pojavilo precej dlje od sveta mode in lepotnih izborov.

Leta 2025 se je znašla tudi v središču lokalnega političnega dogajanja. Po pisanju Novega lista je javno podprla takratnega reškega župana Marka Filipovića, obenem pa se je pojavila na promocijskem gradivu njegove strankarske kolegice in protikandidatke Sandre Krpan. Dogajanje je povzročilo napetosti znotraj reškega SDP, Šaponja pa je pozneje stranko zapustila.

Z Igorjem Kojićem dolgo nista razkrivala veliko

Njeno razmerje z Igorjem Kojićem je bilo sprva precej zasebno. Prve večje pozornosti sta bila deležna v začetku leta 2026, ko sta na družbenih omrežjih objavila skupne fotografije.

Hrvaški tportal je takrat poročal, da je 27-letna Rečanka nova Kojićeva partnerica. Par se je v javnosti pojavljal precej manj, kot bi pričakovali glede na Igorjevo preteklost in njegovo nekdanjo zvezo s Severino.

Zdaj pa je njuno razmerje dobilo novo poglavje. Igor Kojić je za Blic potrdil, da s Šaponjo pričakujeta prvega otroka.

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Igor Kojić in Severina: šest let zakona

Severina in Igor Kojić
Severina in Igor Kojić FOTO: Profimedia

Igor Kojić in Severina Vučković sta se spoznala leta 2015 in se istega leta poročila. Njuna poroka v Istri in poznejše slavje v Beogradu sta bila med bolj odmevnimi v regiji.

Po šestih letih zakona sta se leta 2021 sporazumno razšla. O razlogih za konec zveze javno nista želela veliko govoriti.

Nato je prišla Sofija Dacić

Po Severini je Kojić ljubezen našel pri Sofiji Dacić. Par se je v začetku leta 2025 skrivaj poročil, vendar je njun zakon trajal le približno pet mesecev.

Kojić je Sofijo takrat opisoval kot svojo edino in pravo ljubezen, o razlogih za njun poznejši razhod pa so mediji objavili več ugibanj. Uradno potrjenega razloga za ločitev ni bilo.

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Viri: 24sata, tportal, Novi list, Blic, Kurir

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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