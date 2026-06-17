Zaradi nje izgubil glavo, po 14 letih pa je še vedno enako zaljubljen

Sergio Ramos z romantičnim sporočilom navdušil oboževalce

Kot poroča španski portal Divinity, je nekdanji kapetan španske reprezentance Sergio Ramos ob obletnici poroke na družbenih omrežjih objavil serijo fotografij z razkošnega poročnega slavja v Sevilli. Ob njih je svoji soprogi Pilar Rubio namenil ganljive besede: "Sedem let pozneje si še vedno vsak dan znova rečeva da. Da lepim trenutkom, da vztrajanju v težkih časih, da skupnemu ustvarjanju čudovite družine in odkrivanju življenjske poti z roko v roki. Da najboljši ženi, materi in življenjski sopotnici. Da, enkrat in tisočkrat. Noro te ljubim, draga moja Pilar. Srečno obletnico!" Njegova objava je v zelo kratkem času prejela na tisoče odzivov, številni sledilci pa so paru čestitali za pomemben mejnik. Mnogi ju namreč že leta uvrščajo med najbolj skladne in vplivne pare iz sveta športa in zabave.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ljubezenska zgodba, ki traja že več kot desetletje

Čeprav sta se uradno poročila leta 2019, njuna zgodba sega precej dlje v preteklost. Kot piše Antena 3, sta se v javnosti kot par pojavila leta 2012, od takrat pa sta skupaj prestala številne življenjske spremembe, selitve in profesionalne izzive.

icon-expand Pilar Rubio FOTO: Profimedia

Ramos je v tem obdobju gradil eno najuspešnejših nogometnih karier svoje generacije, Pilar pa je ostala ena najbolj prepoznavnih televizijskih voditeljic v Španiji. Kljub izjemni medijski izpostavljenosti jima je uspelo ohraniti stabilen odnos, kar je v svetu slavnih prava redkost.

Skrivnost njunega uspešnega zakona

V zadnjih letih so se večkrat pojavile govorice o morebitnih težavah v njunem razmerju, vendar sta jih oba vedno znova zanikala z dejanji. Kot navaja portal 20 Minutos, je Pilar Rubio pred kratkim poudarila, da popoln zakon ne obstaja, temveč je treba odnos skozi različna življenjska obdobja nenehno prilagajati in graditi. Po njenem mnenju je ključ uspešne zveze prav v tem, da partnerja rasteta skupaj in se znata prilagoditi spremembam, ki jih prinaša življenje. Takšen pogled na zakon je med številnimi oboževalci naletel na veliko odobravanja, saj deluje iskreno in brez olepševanja.

Družina je njuna največja prioriteta

Pomemben del njune zgodbe predstavljajo tudi štirje sinovi. Najstarejši Sergio Jr. se je rodil leta 2014, leto pozneje se je družini pridružil Marco. Leta 2018 je sledil Alejandro, najmlajši Máximo Adriano pa se je rodil leta 2020. Kot poročajo španski mediji, oba pogosto poudarjata, da je družina njuno največje bogastvo. Kljub številnim poslovnim obveznostim si prizadevata čim več časa preživeti skupaj, kar redno delita tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih.

icon-expand Družina je njuna največja prioriteta FOTO: Profimedia

Preberi še Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan

Preberi še Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić