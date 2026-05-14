Conchita Wurst - 4
Zabava

Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali

B.R.
14. 05. 2026 03.22
Ko je leta 2014 zmagal na Evroviziji kot Conchita Wurst, je Thomas Neuwirth postal ena najbolj prepoznavnih osebnosti evropske glasbene scene. Njegov videz je takrat rušil stereotipe, danes pa mnogi priznavajo, da ga skoraj ne bi več prepoznali.

Conchita Wurst je zaznamovala Evrovizijo 2014

Thomas Neuwirth je kot Conchita Wurst leta 2014 zmagal na Pesmi Evrovizije s pesmijo Rise Like a Phoenix.

Kot so po tekmovanju poročali pri Eurovision Song Contest, zmaga ni odmevala le zaradi glasbe, temveč predvsem zaradi močnega sporočila o sprejemanju drugačnosti in rušenju predsodkov. Podoba glamurozne dolgolase ženske z izrazito brado je takrat postala ena najbolj prepoznavnih podob v zgodovini Evrovizije.

Conchita Wurst FOTO: AP

Od televizijskega šova do svetovne prepoznavnosti

Thomas Neuwirth se je prvič na televiziji pojavil leta 2006 v avstrijskem glasbenem šovu Starmania, kjer je osvojil drugo mesto. Po podatkih avstrijske televizije ORF je kmalu zatem postal član glasbene skupine Jetzt Anders, ki pa ni delovala dolgo.

Kasneje se je posvetil modi in umetniškemu ustvarjanju. Leta 2011 je zaključil šolanje iz modnega oblikovanja in prvič javno nastopil kot Conchita Wurst.

Ta umetniški projekt mu je hitro odprl vrata v svet mode, medijev in zabavne industrije.

Kratko postriženi lasje, urejena brada in elegantna moška oblačila so močno drugačni od videza, s katerim je osvojil Evropo leta 2014. FOTO: Profimedia

Sodeloval je z največjimi modnimi imeni

Po evrovizijski zmagi je Thomas kot Conchita sodeloval z nekaterimi največjimi imeni modne industrije. Nosil je kreacije Jeana-Paula Gaultierja in Karla Lagerfelda, kar je dodatno utrdilo njegov status modne ikone.

Kot je poročal Vogue, je Conchita Wurst postala simbol individualnosti, svobode izražanja in samozavesti.

V več intervjujih je Thomas pojasnil, da je Conchita predvsem umetniški alter ego. FOTO: Profimedia

Danes je videti popolnoma drugače

V zadnjih letih se Thomas Neuwirth v javnosti vse pogosteje pojavlja brez podobe Conchite Wurst. Njegov današnji videz je precej bolj umirjen in izrazito moški.

Kratko postriženi lasje, urejena brada in elegantna moška oblačila so močno drugačni od videza, s katerim je osvojil Evropo leta 2014.

Veliko pozornosti je pritegnil tudi ob srečanju z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom, kjer se je pojavil v elegantni modri obleki z rumenim robčkom v žepu in črni majici.

Thomas je v več intervjujih pojasnil, da je Conchita predvsem umetniški alter ego, skozi katerega izraža kreativnost in sporočila, povezana s svobodo izražanja.

Conchita Wurst Thomas Neuwirth Evrovizija preobrazba glasba zvezdniki glasbena scena
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

