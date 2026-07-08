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Klara Čerina
Zabava

Je ta privlačna plavolaska nova izbranka sanjskega moškega?

B.R.
08. 07. 2026 10.00
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Šime Elez, ki so ga gledalci spoznali in vzljubili v hrvaškem resničnostnem šovu Sanjski moški, je znova pritegnil pozornost javnosti. V središču Splita so ga namreč opazili v družbi privlačne plavolaske, kar je takoj sprožilo ugibanja o njegovi novi ljubezenski zgodbi.

Sproščen sprehod po Splitu

Šime Elez
Šime Elez FOTO: VOYO

Po poročanju hrvaških medijev je bralka opazila Šimeta Eleza med sprehodom po središču Splita. Z neznano svetlolasko naj bi se sprehajala z roko v roki, ves čas pa naj bi bila videti sproščena in odlično razpoložena.

Po navedbah istega vira naj bi bila skrivnostna spremljevalka splitska vplivnica Klara Čerina, čeprav njunega razmerja za zdaj ni potrdil nihče od njiju.

Šime odgovoril na svoj način

Namesto jasnega odgovora je Šime ponudil skrivnosten in nekoliko romantičen odziv, s katerim je radovednost javnosti le še povečal.

"Da, zjutraj sem se s čudovitim dekletom sprehajal po Splitu. Popoldne sem zaspal in ko sem se zbudil, sem mislil, da so bile vse skupaj le sanje. Potem pa sem na portalih zagledal fotografije in ugotovil, da se je ta čudovit sprehod z lepo plavolasko res zgodil. Zame vsak dan ni le nov dan, ampak novo življenje," so zapisali pri rtl.hr.

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Nova ljubezen ali zgolj prijateljstvo?

Ali je sprehod po Splitu znak, da je Šime v svojem ljubezenskem življenju obrnil nov list, ali pa gre zgolj za prijateljsko druženje, za zdaj ostaja neznanka.

Gotovo pa je, da je skrivnostna spremljevalka in njegov nenavaden odgovor znova sprožila val ugibanj, javnost pa z zanimanjem spremlja, ali bo priljubljeni Splitčan kmalu razkril, kaj se v resnici dogaja v njegovem zasebnem življenju.

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