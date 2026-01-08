Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?

Na VOYO 26. januarja prihaja nova sezona priljubljenega resničnostnega šova Sanjski moški Hrvaške! Po izjemnem odzivu lanske sezone, ki je navdušila tudi slovenske gledalce in gledalke, se letos selimo na sanjsko sončno Kreto – med turkizno morje in dih jemajoče sončne zahode, kjer se bodo spletale nove ljubezenske zgodbe in kjer nas čakata kar dva sanjska moška. Zimski meseci so idealni za vročo dvojno dozo romantike, ki jo bosta pričarala sanjska moška Karlo, 26-letni rokometaš in podjetnik iz Hrvaške, ter Petar, 29-letni model iz Srbije. Različna po značaju, a enotna v želji: najti pravo ljubezen.

icon-expand Petar i Karlo FOTO: VOYO

Športnik, ki igra na zmago tudi v ljubezni

Karlo v šov vstopa z mentaliteto športnika – discipliniran, odločen in vajen hitrega ritma. Življenje ga je že zgodaj zaznamovalo, saj je kot otrok izgubil očeta, odraščanje ob mami in starejši sestri pa ga je naučilo spoštovanja in razumevanja žensk. Odrasel sem med ženskami, pove z nasmehom. Rokomet je bil del njegovega življenja 20 let. Od osnovne šole do članske reprezentance, kjer je dosegel tudi prvi reprezentančni gol. V Franciji je spontano ustvaril še lastno modno znamko, ki je danes resen poslovni projekt. V ljubezni je iskren, neposreden in čustven, išče pa nekaj resnega in dolgoročnega. Njegov cilj je jasen – stabilna zveza in družina.

icon-expand Karlo FOTO: VOYO

Skromen model, ki išče svojo sanjsko žensko

Petar je v svet mode vstopil skoraj po naključju. S prvim odhodom v Milano se je znašel v industriji, ki mu je odprla vrata v svet modne industrije. Delal je s priznanimi modnimi znamkami, potoval in gradil mednarodno kariero. Zadnji dve leti je živel v Dubaju, ki ga je močno izoblikoval – tako osebno kot profesionalno. Kljub blišču je Petar prizemljen in premišljen. V odnosih ne pristaja na igrice, temveč verjame v zaupanje, iskren dialog in postopno grajenje bližine. Išče partnerko, ki mu bo opora, sogovornica in nekdo, s katerim je kompromis naraven del zveze. V šov vstopa samozavesten, samosvoj in pristen.

icon-expand Petar FOTO: VOYO

Dva karakterja, enak cilj

Karlo in Petar. Strast in umirjenost. Direktnost in subtilnost. Kontrast, ki obljublja sezono presežkov. Za njuno srce se bodo potegovala privlačna dekleta iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije. Kdo so tekmovalke, razkrijemo kmalu.