S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove

Odgovor brez zadržkov

Vse se je začelo na družbenem omrežju Instagram, kjer je sledilec Milici Polskayi zapisal, da je sicer lepa, a da so njene ustnice pretirane. Milica mu je brez olepševanja odgovorila: "Z mojim telesom počnem, kar želim, ne pa to, kar želiš ti." Ob tem je dodala, da so ji polnejše ustnice všeč in da si manjših sploh ne želi. Njena iskrenost je presenetila številne sledilce in sprožila burne odzive.

Vpliv družbenih omrežij in lepotni ideali

Milica, ki ima skoraj 400.000 sledilcev, redno deli utrinke iz svojega življenja. Prav na Instagramu pogosto odpira teme o videzu, samozavesti in estetskih posegih.

Skrivnostni milijonarski mož

Posebno zanimanje javnosti vzbuja tudi njen zakon z bogatim Kazahstancem. Kljub temu da občasno deli skupne fotografije, njegov obraz vedno skrije. "Prišel bo dan, ko bom pokazala moža," je povedala za Blic, a dodala, da njegove identitete za zdaj ne želi razkriti, ker se ukvarja z resnim poslom, medtem ko je njen vplivniški svet bolj sproščen.

Recept za srečen zakon

V istem intervjuju za Blic je razkrila tudi skrivnost uspešnega zakona. Poudarila je pomen komunikacije, podpore in kompromisa: "Kompromis je idealen v vsem." Po njenih besedah v njunem odnosu ni ene "glavne besede", temveč odločitve sprejemata skupaj.

Družinsko življenje v Kazahstanu

Z možem živita v Almatiju, kjer vzgajata pet otrok – tri sinove in dve hčerki. Najmlajša, Elizabeta, se je rodila avgusta 2024. Kljub izpostavljenosti na družbenih omrežjih Milica pogosto poudarja, da ji družina pomeni največ in da skuša ohraniti ravnotežje med javnim in zasebnim življenjem.