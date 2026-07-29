Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti

Manekenka uživa na Malti z Jasonom Stathamom in otrokoma
Rosie Huntington-Whiteley se te dni sprošča na luksuznem oddihu v družbi partnerja, hollywoodskega zvezdnika Jasona Stathama, ter njunih dveh otrok. Par si je za družinski pobeg izbral sončno Malto, kjer uživajo v morju, visokih temperaturah in zasebnosti stran od hollywoodskega vrveža.
Rosie je zaslovela kot obraz številnih svetovnih modnih znamk, med drugim kot ena izmed najbolj prepoznavnih manekenk znamke Victoria's Secret. Tudi po rojstvu dveh otrok ostaja eno najbolj iskanih imen v modni industriji.
Na počitniških fotografijah je pokazala, da še vedno ohranja postavo, ki jo je nekoč uvrstila med najbolj priljubljene obraze modnih pist.
Družinsko življenje z akcijskim zvezdnikom Jasonom Stathamom
Zvezdnika sta skupaj že več kot desetletje. Čeprav se pogosto pojavljata na rdečih preprogah, zasebno življenje večinoma držita stran od oči javnosti.
Par ima devetletnega sina Jacka in štiriletno hčerko Isabello. Kljub veliki starostni razliki – Statham je star 59 let, Rosie pa 39 – veljata za enega bolj stabilnih zvezdniških parov.
Počitnice, ki so pritegnile pozornost
Malta je v zadnjih letih postala priljubljena destinacija številnih znanih osebnosti, saj ponuja kombinacijo luksuznih letovišč, zasebnih plaž in sredozemske kulise.
Viri: Daily Mail, People, Vogue, Harper's Bazaar
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