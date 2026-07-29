Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Rosie Huntington-Whiteley
Zabava

Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti

B.R.
29. 07. 2026 10.36
1

Slavna manekenka je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj prepoznavnih manekenk na svetu. 39-letnica je na družinskih počitnicah na Malti pokazala svojo izklesano postavo v več drznih bikinijih in navdušila oboževalce.

Manekenka uživa na Malti z Jasonom Stathamom in otrokoma

Jason Statham in Rosie Huntington-Whiteley
Jason Statham in Rosie Huntington-Whiteley FOTO: Profimedia

Rosie Huntington-Whiteley se te dni sprošča na luksuznem oddihu v družbi partnerja, hollywoodskega zvezdnika Jasona Stathama, ter njunih dveh otrok. Par si je za družinski pobeg izbral sončno Malto, kjer uživajo v morju, visokih temperaturah in zasebnosti stran od hollywoodskega vrveža.

Rosie je zaslovela kot obraz številnih svetovnih modnih znamk, med drugim kot ena izmed najbolj prepoznavnih manekenk znamke Victoria's Secret. Tudi po rojstvu dveh otrok ostaja eno najbolj iskanih imen v modni industriji.

Na počitniških fotografijah je pokazala, da še vedno ohranja postavo, ki jo je nekoč uvrstila med najbolj priljubljene obraze modnih pist.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družinsko življenje z akcijskim zvezdnikom Jasonom Stathamom

Zvezdnika sta skupaj že več kot desetletje. Čeprav se pogosto pojavljata na rdečih preprogah, zasebno življenje večinoma držita stran od oči javnosti.

Par ima devetletnega sina Jacka in štiriletno hčerko Isabello. Kljub veliki starostni razliki – Statham je star 59 let, Rosie pa 39 – veljata za enega bolj stabilnih zvezdniških parov.

Počitnice, ki so pritegnile pozornost

Malta je v zadnjih letih postala priljubljena destinacija številnih znanih osebnosti, saj ponuja kombinacijo luksuznih letovišč, zasebnih plaž in sredozemske kulise.

Če je ne bi opozorili, sploh ne bi vedela, da jo je pokazala!
Preberi še
Če je ne bi opozorili, sploh ne bi vedela, da jo je pokazala!
Ta ženska ima najdaljše noge na svetu
Preberi še
Ta ženska ima najdaljše noge na svetu
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?
Preberi še
Daljše noge = daljša vagina – mit ali dejstvo?

Viri: Daily Mail, People, Vogue, Harper's Bazaar

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Rosie Huntington-Whiteley Jason Statham manekenka Malta zvezdniški par zvezdniški pari
Film/tv

Na snemanju jih je devet omedlelo, temperatura pa je dosegla 48 stopinj

Film/tv

Kdo jih nosi bolje? Legendarne rdeče kopalke Pamele Anderson dobile novo lastnico

Moskisvet.com Vsi so vzdihovali, ko je pokazala svoje izklesano telo
Zadovoljna.si Fotografije razkrivajo, zakaj vsi govorijo o hčeri ene najlepših žensk
Zadovoljna.si Ikonični bikini: 80 let modnega kosa, ki je zaznamoval zgodovino
24ur.com Sofia Vergara mednarodni dan bikinijev obeležila z vročim posnetkom
Moskisvet.com Paris Hilton pri 42. letih navdušuje s telesom 20-letnice
Zadovoljna.si Vroče fotografije 60-letne lepotice v kopalkah
24ur.com 59-letna Elizabeth Hurley navdušila z izklesano postavo
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bebo2 29. 07. 2026 15.35
0 0
vau!!
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1853