Noge do neba: 39-letna manekenka takole uživa na Malti

Rosie Huntington-Whiteley se te dni sprošča na luksuznem oddihu v družbi partnerja, hollywoodskega zvezdnika Jasona Stathama, ter njunih dveh otrok. Par si je za družinski pobeg izbral sončno Malto, kjer uživajo v morju, visokih temperaturah in zasebnosti stran od hollywoodskega vrveža.

Rosie je zaslovela kot obraz številnih svetovnih modnih znamk, med drugim kot ena izmed najbolj prepoznavnih manekenk znamke Victoria's Secret. Tudi po rojstvu dveh otrok ostaja eno najbolj iskanih imen v modni industriji.

Na počitniških fotografijah je pokazala, da še vedno ohranja postavo, ki jo je nekoč uvrstila med najbolj priljubljene obraze modnih pist.