Rosie Huntington‑Whiteley
Zabava

Lepotica, ki topi led

E.R.
14. 01. 2026 01.30
0

Osupljiva blondinka je v kopalkah pozirala v snegu.

Rosie Huntington-Whiteley je znova dokazala, zakaj ostaja ena najbolj prepoznavnih britanskih modnih ikon, piše Daily Mail. Za najnovejše sodelovanje z revijo Alo se je samozavestno podala na zasnežene vrhove in v belem bikiniju pokazala izklesano postavo. 38-letna nekdanja zvezdnica Victoria's Secret je videz dopolnila s kratkim krznenim plaščem in ujemajočo se kapo, medtem ko je pozirala pred dramatično gorsko kuliso. Na Instagramu je objavo pospremila z besedami: "Dragi, zunaj je mrzlo."

Sodelovanje z Alo se je nadaljevalo tudi v bolj sproščenem tonu. Rosie je delila še en videz iz njihove wellness kolekcije, kjer je nosila bel trikotni modrček in udobne sive trenirke, kar je poudarilo športno-elegantno estetiko znamke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Redki vpogledi v družinsko življenje

Le nekaj tednov pred tem sta Rosie in njen partner Jason Statham presenetila oboževalce z redkimi družinskimi fotografijami. Par je z otrokoma, osemletnim Jackom in triletno Isabello, užival v razkošnem hotelu v Cotswoldsu. Na posnetkih sta Rosie in Jack raziskovala posestvo, se preizkusila v lokostrelstvu in streljanju na tarčo, medtem ko je Jason nosil sina na ramenih in se z družino sprehajal po 34-hektarskem posestvu.

Rosie je navdušila v elegantni beli bluzici in širokih kavbojkah, čez katere je oblekla dolg volnen plašč. Isabella je bila ob njej v prikupnem krznenem plaščku, medtem ko je Jason v zimskem videzu pomagal Jacku pri učenju streljanja. Igralec je črno-bele fotografije delil brez opisa, a so govorile same zase – družina je uživala v sproščenem zimskem oddihu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Uspešno poslovno sodelovanje z modno znamko Falconeri

Rosie in Jason sta pred kratkim ponovno združila moči tudi v profesionalnem svetu. Po prvem uspešnem sodelovanju z znamko Falconeri sta letos predstavila novo kampanjo za sezono jesen–zima 2025. Rosie je ob objavi zapisala: "Navdušena sem, da lahko razkrijem naslednje poglavje naše kampanje jesen/zima 2025 za @falconeriofficial." Dodala je še, da je vizijo razkošja in brezčasnosti "čudovito ujela @lachlanbailey".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubezenska zgodba, ki traja že več kot desetletje

Rosie in Jason sta se spoznala leta 2010 na zabavi v Londonu, kjer sta po njenih besedah začutila "takojšnjo kemijo". Zaročila sta se leta 2016, ko je manekenka na podelitvi zlatih globusov prvič pokazala svoj bleščeči prstan. Danes sta starša dveh otrok, poroka pa zanju ni prioriteta. Rosie je o tem dejala: "Mislim, da bo prišel čas. Prav tako to ni velika prioriteta za naju."

Starostna razlika ju ne moti – nasprotno, Rosie poudarja, da jo Jasonova zrelost navdihuje: "Njegovo znanje in moč sta resnično navdihujoča in privlačna, kar lahko pride z moškim, ki je imel nekaj časa za sabo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakaj se je družina vrnila v Združeno kraljestvo?

Čeprav par živi v Los Angelesu, se je Rosie leta 2020 odločila, da se z družino vrne v Veliko Britanijo. Razlog je bil preprost – želela je, da otroka odrasteta v britanskem okolju. Za The Times je povedala: "Obožujemo šole, izobrazbo. Odraščajo Britanci s svojimi majhnimi britanskimi naglasi, kar je bilo za naju pomembno, in tukaj imamo odličen sistem podpore."

Dodala je še, da živijo blizu Jasonovih staršev, ki otroke vidijo skoraj vsak dan, medtem ko njena družina prihaja na obisk vsakih nekaj tednov.

Vir: Daily Mail

