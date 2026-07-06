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Rosalia
Zabava

Pevka znova razvnela splet v prosojni obleki

L.G.
06. 07. 2026 03.47
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Španska glasbena zvezdnica je znova dokazala, da ni znana le po svojih uspešnicah in spektakularnih nastopih, temveč tudi po drznih modnih izbirah.

Rosalia je po razprodanem koncertu v Las Vegasu ob odhodu iz hotelskega kompleksa Caesars Palace pritegnila poglede z izjemno provokativnim stajlingom, ki je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

Tokrat je izbrala ultra kratko prosojno obleko modne oblikovalke Monique Fei. Siva kreacija z globokim izrezom in popolnoma razkritim hrbtom je poudarila njeno postavo in razkrila tudi spodnje perilo. Celoten videz je dopolnila z visokimi petami znamke Jimmy Choo in sončnimi očali Miu Miu, s katerimi je ustvarila videz, ki ga modni kritiki opisujejo kot mešanico glamurja, drznosti in samozavesti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica, ki rada premika meje

Rosalía ni umetnica, ki bi sledila trendom, pogosto jih ustvarja sama. Glasbenica, ki je svet osvojila z mešanico flamenca, popa in urbanih ritmov, je že vrsto let znana tudi po ekstravagantnih modnih izbirah. Modni mediji jo redno uvrščajo med najbolj vplivne glasbene ikone sodobne generacije, njeni videzi pa pogosto sprožijo burne razprave na družbenih omrežjih.

Njena aktualna turneja LUX je prav tako polna drznih modnih eksperimentov. Kot poroča The Fader, pri odrskih kostumih sodeluje z več avantgardnimi oblikovalci, pri čemer posamezni videzi pogosto zabrišejo mejo med modo, umetnostjo in spektaklom.

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Obleka je skoraj zasenčila koncert

Čeprav je bil razlog za njen obisk Las Vegasa glasbeni nastop, se je na spletu kmalu več govorilo o obleki kot o koncertu. Fotografije so se hitro razširile po družbenih omrežjih, kjer so nekateri navdušeno hvalili njen pogum, drugi pa menili, da je šla predaleč.

Prav ta sposobnost, da z enim samim videzom razdeli javnost, je postala del njenega zaščitnega znaka. Rosalia očitno dobro ve, da v svetu zabavne industrije danes ni dovolj le dobra glasba – pomemben je tudi trenutek, o katerem vsi govorijo naslednje jutro.

Od flamenca do modne ikone

Danes Rosalía ni zgolj pevka. Postala je globalna blagovna znamka in ena najvplivnejših latino izvajalk na svetu. Njene modne izbire spremljajo milijoni sledilcev, luksuzne modne hiše pa jo redno vabijo v prve vrste svojih revij.

Po zadnjem nastopu v Las Vegasu je znova dokazala, da se ne boji tvegati. V času, ko številne zvezdnice igrajo na varno, Rosalía še naprej izbira videze, zaradi katerih se o njej govori še dolgo po tem, ko zapusti oder.

Španska glasbena zvezdnica Rosalia
Španska glasbena zvezdnica Rosalia FOTO: Profimedia
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Viri: The Fader, Star Style, CelebMafia, Profimedia

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