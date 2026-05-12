Ujeta skupaj: Lindsey Vonn in mladi smučar sprožila val govoric

V športnem in družabnem svetu odmevajo govorice o morebitni novi ljubezni med nekdanjo smučarsko zvezdnico Lindsey Vonn in francoskim alpskim smučarjem Matthieujem Bailetom.

Skupni izleti v New Yorku sprožili govorice

Po informacijah, ki jih povzema People, sta športnika preživela več skupnih trenutkov v New Yorku, kjer sta bila opažena na sprehodih, v nakupovalnem predelu SoHo in celo na podzemni železnici. Kot navaja Page Six, so ju očividci videli v sproščenem vzdušju, kar je dodatno spodbudilo govorice o romantični povezanosti. Po poročanju portala sta se skupaj udeležila tudi broadwayske predstave, kjer sta se fotografirala z igralci v zaodrju.

"Spoznavata se," pravijo viri blizu para

Čeprav nobeden od njiju zveze ni uradno potrdil, vir, ki ga navaja People, pravi, da se "samo spoznavata". Po istem viru naj bi šlo za sproščeno druženje brez uradnih oznak, vendar so skupni izleti in interakcije na družbenih omrežjih sprožili veliko pozornosti. Vonnova je celo komentirala eno izmed Bailetovih objav na Instagramu z emodžijem, kar je še dodatno podžgalo govorice o morebitni romantični povezavi.

Lindsey Vonn je ena najuspešnejših alpskih smučark vseh časov. FOTO: AP

Vonn po zahtevnem obdobju znova v središču pozornosti

Lindsey Vonn je ena najuspešnejših alpskih smučark vseh časov z več olimpijskimi medaljami in zmagami v svetovnem pokalu. V zadnjem obdobju je prestajala zahtevno rehabilitacijo po hudi poškodbi, ki jo je utrpela ob vrnitvi v tekmovalni šport.

Matthieu Bailet: mlajši francoski smučar na svetovni sceni

Matthieu Bailet je francoski alpski smučar, ki nastopa na tekmah svetovnega pokala. Čeprav ni med največjimi zvezdniki tega športa, se redno uvršča na mednarodna tekmovanja in velja za del francoske reprezentance. Kot navajajo športni portali, je znan po tehnično stabilni vožnji in discipliniranem pristopu k treningom, kar ga je pripeljalo do stalne prisotnosti v svetovni konkurenci.

