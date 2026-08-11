Drži jo za roko, gleda pa proti drugi: Rodri nehote poustvaril sloviti meme

Rodri, španski zvezdnik, je po naporni nogometni sezoni užival v sproščenem poletju, ko je fotografija z dopusta hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Rodri je hodil z Lauro Iglesias, s katero sta bila tudi tokrat videti precej sproščeno, nato pa je svojo pozornost za trenutek usmeril drugam.

Po poročanju portala NDTV Sports je prav ta trenutek sprožil primerjave z enim najbolj prepoznavnih spletnih memov. Uporabniki družbenih omrežij so v prizoru takoj prepoznali podobnost z znamenitim "distracted boyfriendom".

In iskreno – težko jim je oporekati.

Na fotografiji je vse, kar potrebuje dober spletni vic: fant drži partnerico za roko, ona hodi ob njem, on pa se z glavo obrne proti mimoidoči ženski.