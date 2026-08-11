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rodri
Zabava

Drži jo za roko, gleda pa proti drugi: Rodri nehote poustvaril sloviti meme

B.R.
11. 08. 2026 14.10
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Rodri je na počitnicah na Ibizi nehote uprizoril prizor, ki ga je internet prepoznal v sekundi. Med sprehodom z dekletom Lauro Iglesias je namreč pogledal proti drugi ženski – in nastala je skoraj popolna nogometna različica znamenitega mema.

Ko nogometaš za trenutek izgubi fokus

Rodri, španski zvezdnik, je po naporni nogometni sezoni užival v sproščenem poletju, ko je fotografija z dopusta hitro zaokrožila po družbenih omrežjih. Rodri je hodil z Lauro Iglesias, s katero sta bila tudi tokrat videti precej sproščeno, nato pa je svojo pozornost za trenutek usmeril drugam.

Po poročanju portala NDTV Sports je prav ta trenutek sprožil primerjave z enim najbolj prepoznavnih spletnih memov. Uporabniki družbenih omrežij so v prizoru takoj prepoznali podobnost z znamenitim "distracted boyfriendom".

In iskreno – težko jim je oporekati.

Na fotografiji je vse, kar potrebuje dober spletni vic: fant drži partnerico za roko, ona hodi ob njem, on pa se z glavo obrne proti mimoidoči ženski.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zveni znano?

Seveda. Gre za skoraj popolno ponovitev slovitega prizora, ki je postal eden največjih memov zadnjega desetletja. Know Your Meme pojasnjuje, da temelji na fotografiji španskega fotografa Antonia Guillema iz leta 2015, ki je bila posneta kot del serije fotografij na temo nezvestobe in razmerij.

Rodri seveda ni poziral z namenom, da bi poustvaril spletni fenomen. Prav zato je fotografija še toliko bolj zabavna.

Rodri
Rodri FOTO: AP

Meme, ki noče v pokoj

Originalna fotografija je na družbenih omrežjih zares eksplodirala leta 2017 in od takrat praktično ni izginila. Kot je za Wired takrat pojasnil fotograf Antonio Guillem, je bila fotografija del igrivega fotografiranja, nihče od ustvarjalcev pa ni pričakoval, da bo postala svetovni spletni fenomen.

Njena največja moč je bila vedno preprostost. En pogled je dovolj, da si vsak prizor lahko razlagamo po svoje.

Rodrijeva fotografija je zato skoraj popoln material za novo različico šale. Splet se je seveda nemudoma lotil primerjav, nekateri pa so se pošalili tudi na račun njegovega nogometnega sloga. Navsezadnje je eden njegovih največjih adutov prav sposobnost, da ves čas spremlja dogajanje okoli sebe.

Tokrat je očitno spremljal malce preveč.

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Viri: NDTV Sports, Know Your Meme, Wired

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KOMENTARJI (2)

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bazilika555 11. 08. 2026 20.46
0 0
In ona nikoli ne pogleda nobenega šarmantnega tipa...
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Protikomunist 11. 08. 2026 16.17
1 0
Torej. Če nisi slep, si že sumljiv.
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